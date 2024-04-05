В борьбе за контроль над половиной бюджета Екатеринбурга появился фаворит

И. о. замглавы Екатеринбурга после ухода Сибирцевой станет Константин Шевченко

06 апреля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Константин Шевченко хорошо знаком культурному и образовательному сообществам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Исполнять обязанности вице-мэра Екатеринбурга по соцполитике, распоряжающегося по меньшей мере половиной (40+ миллиардов рублей) городского бюджета, после отставки Екатерины Сибирцевой будет Константин Шевченко — начальник департамента образования. Об этом URA.RU рассказал источник в окружении Сибирцевой, знакомый с решением мэра Алексея Орлова. Как сообщало агентство, увольнение Сибирцевой оформят в ближайшее время. Единственная причина ее ухода — семейные обстоятельства. «В статусе и. о. [вице-мэра] будет работать Шевченко. Других решений пока нет», — поделился информированный собеседник в муниципальной власти. Дозвониться до самого Шевченко к моменту публикации не удалось. В пользу его назначения — консервативность Орлова: известно, что он не только не любит увольнять, но и крайне осторожен к людям со стороны. При этом источник агентства, близкий к региональной власти, сомневается, что Шевченко сможет претендовать на полновесное руководство соцблоком администрации. Статья по теме Вице-мэр Екатеринбурга Сибирцева уходит в отставку Он работает в администрации с октября 2020 года. До этого Шевченко десять лет успешно руководил Дворцом молодежи. Его отец — Валерий Шевченко — долгое время занимал руководящие должности в сфере образования, а в конце 1990-х-начале 2000-х годов работал в статусе первого замминистра образования при губернаторе Эдуарде Росселе. Ранее ходили слухи, что интересы Константина Шевченко якобы лоббировала Оксана Гредина — жена экс-председателя свердловского правительства (2009—2012 годы) Анатолия Гредина, которой Шевченко может приходиться родственником. Впрочем, правда ли это, неизвестно. Третий источник URA.RU отметил, что есть и другие кандидаты — из числа ближайших соратников Сибирцевой (Шевченко к таковым все же не относят): начальник управления культуры Илья Марков, глава областного «Института развития образования» Светлана Тренихина и Лариса Кулькова, директор элитой гимназии №9, которую Сибирцева в 2008—2014 годах возглавляла и сама. Комментируя вероятность повышения Маркова, третий источник URA.RU в городской власти отметил, что Орлов относится к нему якобы настороженно. «Он вообще хотел его уволить, как только пришел в администрацию — из-за определенных слухов. Были приложены значительные аппаратные усилия (в том числе Сибирцевой), чтобы поменять мнение Орлова о нем», — рассказал собеседник. И допустил, что рассматриваться также может кто-то из городских депутатов — например, Александра Журавлева и Татьяна Вяткина, директора школ №140 и №168 соответственно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполнять обязанности вице-мэра Екатеринбурга по соцполитике, распоряжающегося по меньшей мере половиной (40+ миллиардов рублей) городского бюджета, после отставки Екатерины Сибирцевой будет Константин Шевченко — начальник департамента образования. Об этом URA.RU рассказал источник в окружении Сибирцевой, знакомый с решением мэра Алексея Орлова. Как сообщало агентство, увольнение Сибирцевой оформят в ближайшее время. Единственная причина ее ухода — семейные обстоятельства. «В статусе и. о. [вице-мэра] будет работать Шевченко. Других решений пока нет», — поделился информированный собеседник в муниципальной власти. Дозвониться до самого Шевченко к моменту публикации не удалось. В пользу его назначения — консервативность Орлова: известно, что он не только не любит увольнять, но и крайне осторожен к людям со стороны. При этом источник агентства, близкий к региональной власти, сомневается, что Шевченко сможет претендовать на полновесное руководство соцблоком администрации. Он работает в администрации с октября 2020 года. До этого Шевченко десять лет успешно руководил Дворцом молодежи. Его отец — Валерий Шевченко — долгое время занимал руководящие должности в сфере образования, а в конце 1990-х-начале 2000-х годов работал в статусе первого замминистра образования при губернаторе Эдуарде Росселе. Ранее ходили слухи, что интересы Константина Шевченко якобы лоббировала Оксана Гредина — жена экс-председателя свердловского правительства (2009—2012 годы) Анатолия Гредина, которой Шевченко может приходиться родственником. Впрочем, правда ли это, неизвестно. Третий источник URA.RU отметил, что есть и другие кандидаты — из числа ближайших соратников Сибирцевой (Шевченко к таковым все же не относят): начальник управления культуры Илья Марков, глава областного «Института развития образования» Светлана Тренихина и Лариса Кулькова, директор элитой гимназии №9, которую Сибирцева в 2008—2014 годах возглавляла и сама. Комментируя вероятность повышения Маркова, третий источник URA.RU в городской власти отметил, что Орлов относится к нему якобы настороженно. «Он вообще хотел его уволить, как только пришел в администрацию — из-за определенных слухов. Были приложены значительные аппаратные усилия (в том числе Сибирцевой), чтобы поменять мнение Орлова о нем», — рассказал собеседник. И допустил, что рассматриваться также может кто-то из городских депутатов — например, Александра Журавлева и Татьяна Вяткина, директора школ №140 и №168 соответственно.