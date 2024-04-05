В Тюменской области уровень безработицы ниже, чем общероссийский

Уровень безработицы в Тюменской области за 2023 год составил 3,1%. Этот показатель ниже, чем общероссийский, сообщили в правительстве региона.
«За 2023 года уровень безработицы составил 3,1%. По РФ — 3,2%», — написано на сайте ведомства.
Уровень регистрируемой безработицы — 0,3% к численности рабочей силы, по РФ — 0,6% Коэффициент напряженности на рынке труда в Тюменской области в среднем равен 0,15 человек на одну вакансию.
В Тюмени без работы могут остаться 132 сотрудника четырех организаций, работающих в сфере строительства и смежных отраслях. Налоговики подали против этих компаний иски о банкротстве за долги перед бюджетом.
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Уровень безработицы в Тюменской области за 2023 год составил 3,1%. Этот показатель ниже, чем общероссийский, сообщили в правительстве региона. «За 2023 года уровень безработицы составил 3,1%. По РФ — 3,2%», — написано на сайте ведомства. Уровень регистрируемой безработицы — 0,3% к численности рабочей силы, по РФ — 0,6% Коэффициент напряженности на рынке труда в Тюменской области в среднем равен 0,15 человек на одну вакансию. В Тюмени без работы могут остаться 132 сотрудника четырех организаций, работающих в сфере строительства и смежных отраслях. Налоговики подали против этих компаний иски о банкротстве за долги перед бюджетом.