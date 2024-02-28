Безработица грозит сотне тюменских строителей

ФНС Тюменской области банкротит четыре компании за 80 миллионов долга по налогам

80 миллионов бюджету задолжали строительные компании, в которых трудится 132 работника Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени без работы могут остаться 132 сотрудника четырех организаций, работающих в сфере строительства и смежных отраслях. Налоговики подали против этих компаний иски о банкротстве за долги перед бюджетом, сообщает электронная картотека арбитражных дел.

«Поданы четыре иска, во всех случаях истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчики — ООО „Альфа-Строй“, ООО „СК Строй-Гарант“, ООО „Мостэк“ и ООО „РД Групп“. Суть всех исков — дела о банкротстве. Иски зарегистрированы, но пока не поступили в производство», — сообщает система электронного правосудия.

По данным СБИС, лидером по численности работников среди ответчиков является ООО «Альфа Строй» — здесь трудится 69 сотрудников. Самый большой налоговый долг — у ООО «СК Строй-Гарант», его размер превышает 51 млн рублей. Счета компании арестованы с 2022 года.

Сумма налогового долга ООО «Мостэк» неизвестна, однако СБИС сообщает, что у компании из-за долга по исполнительным листам арестовано имущество. А ООО «РД Групп» имеет отрицательную стоимость бизнеса и задолжало бюджету 21,7 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказало о том, что управляющая компания банкротит своего конкурента. Это первый подобный прецедент в Тюменской области.