Среднемесячная зарплата тюменцев выросла на 13,7% за год

06 апреля 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Среднемесячная зарплата жителей Тюменской области составила 70,3 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За 2023 год среднемесячная зарплата жителей Тюменской области выросла на 13,7% и составила 70,3 тысячи рублей. Об этом сообщили в правительстве региона. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2023 год выросла на 13,7% к уровню 2022 года и составила 70,3 тысяч рублей, в РФ — 73,7 тысяч рублей. Реальная заработная плата составила 111,3% к аналогичному периоду прошлого года, по РФ — 107,8%», — написано на сайте ведомства. При этом среднедушевые доходы населения за год выросли на 13,1% и составили 41,5 тысяч рублей. Реальные доходы всего населения региона равны 110,9%, по России — 104,6%. Количество вакансий с заработной платой более 150 тысяч рублей в Тюмени возросло в 2,5 раза. В 2023 году на такую зарплату чаще всего искали машинистов, водителей, менеджеров и сварщиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За 2023 год среднемесячная зарплата жителей Тюменской области выросла на 13,7% и составила 70,3 тысячи рублей. Об этом сообщили в правительстве региона. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2023 год выросла на 13,7% к уровню 2022 года и составила 70,3 тысяч рублей, в РФ — 73,7 тысяч рублей. Реальная заработная плата составила 111,3% к аналогичному периоду прошлого года, по РФ — 107,8%», — написано на сайте ведомства. При этом среднедушевые доходы населения за год выросли на 13,1% и составили 41,5 тысяч рублей. Реальные доходы всего населения региона равны 110,9%, по России — 104,6%. Количество вакансий с заработной платой более 150 тысяч рублей в Тюмени возросло в 2,5 раза. В 2023 году на такую зарплату чаще всего искали машинистов, водителей, менеджеров и сварщиков.