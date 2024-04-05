Тюменскому бизнесу упростили выход на рынок Узбекистана

06 апреля 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

ТПП ТО открыли свое председательство в Ташкенте Фото: Илья Московец © URA.RU В Ташкенте открылось председательство торгово-промышленной палаты Тюменской области (ТПП ТО), что позволит упростить выход на рынок Узбекистана для тюменских предпринимателей. В ТПП ТО сообщили, что полный спектр услуг помощи будет предоставлять компания Siberia Weal. «Торгово-промышленная палата Тюменской области с радостью сообщает об открытии своего представительства в город Ташкент, Республика Узбекистан! Компания Siberia Weal, зарегистрированная в Узбекистане, предоставляет полный спектр услуг для тюменских и российских компаний по выходу на рынок Узбекистана», — написано в telegram-канале ведомства. Эта компания полностью сопровождать регистрацию юридического лица:подготовит устав, проверит наименования, сопроводит в получении ПИНФЛ, ЭЦП, поставит на налоговый учет, откроет расчетный счет и изготовит печати. Также они могут помочь с ведением бухотчетов, получением сертификата «Made in Uzbekistan», поиском и подбором иностранного партнера, подбором помещения, услугами переводчика, подбором и бронированием отеля и многое другое. В тюменском технопарке стартовала выездная стажировка по программе «Федеральная практика в УрФО» для предпринимателей. Событие посетили федеральные VIP: директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Дмитрий Королев, его заместитель Иван Куликов, руководитель аналитических проектов Ассоциации индустриальных парков России Анна Щербакова и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ташкенте открылось председательство торгово-промышленной палаты Тюменской области (ТПП ТО), что позволит упростить выход на рынок Узбекистана для тюменских предпринимателей. В ТПП ТО сообщили, что полный спектр услуг помощи будет предоставлять компания Siberia Weal. «Торгово-промышленная палата Тюменской области с радостью сообщает об открытии своего представительства в город Ташкент, Республика Узбекистан! Компания Siberia Weal, зарегистрированная в Узбекистане, предоставляет полный спектр услуг для тюменских и российских компаний по выходу на рынок Узбекистана», — написано в telegram-канале ведомства. Эта компания полностью сопровождать регистрацию юридического лица:подготовит устав, проверит наименования, сопроводит в получении ПИНФЛ, ЭЦП, поставит на налоговый учет, откроет расчетный счет и изготовит печати. Также они могут помочь с ведением бухотчетов, получением сертификата «Made in Uzbekistan», поиском и подбором иностранного партнера, подбором помещения, услугами переводчика, подбором и бронированием отеля и многое другое. В тюменском технопарке стартовала выездная стажировка по программе «Федеральная практика в УрФО» для предпринимателей. Событие посетили федеральные VIP: директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Дмитрий Королев, его заместитель Иван Куликов, руководитель аналитических проектов Ассоциации индустриальных парков России Анна Щербакова и другие.