Тюменскому бизнесу упростили выход на рынок Узбекистана

В Ташкенте открылось председательство торгово-промышленной палаты Тюменской области (ТПП ТО), что позволит упростить выход на рынок Узбекистана для тюменских предпринимателей. В ТПП ТО сообщили, что полный спектр услуг помощи будет предоставлять компания Siberia Weal.
«Торгово-промышленная палата Тюменской области с радостью сообщает об открытии своего представительства в город Ташкент, Республика Узбекистан! Компания Siberia Weal, зарегистрированная в Узбекистане, предоставляет полный спектр услуг для тюменских и российских компаний по выходу на рынок Узбекистана», — написано в telegram-канале ведомства.
Эта компания полностью сопровождать регистрацию юридического лица:подготовит устав, проверит наименования, сопроводит в получении ПИНФЛ, ЭЦП, поставит на налоговый учет, откроет расчетный счет и изготовит печати. Также они могут помочь с ведением бухотчетов, получением сертификата «Made in Uzbekistan», поиском и подбором иностранного партнера, подбором помещения, услугами переводчика, подбором и бронированием отеля и многое другое.
В тюменском технопарке стартовала выездная стажировка по программе «Федеральная практика в УрФО» для предпринимателей. Событие посетили федеральные VIP: директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Дмитрий Королев, его заместитель Иван Куликов, руководитель аналитических проектов Ассоциации индустриальных парков России Анна Щербакова и другие.
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В Ташкенте открылось председательство торгово-промышленной палаты Тюменской области (ТПП ТО), что позволит упростить выход на рынок Узбекистана для тюменских предпринимателей. В ТПП ТО сообщили, что полный спектр услуг помощи будет предоставлять компания Siberia Weal. «Торгово-промышленная палата Тюменской области с радостью сообщает об открытии своего представительства в город Ташкент, Республика Узбекистан! Компания Siberia Weal, зарегистрированная в Узбекистане, предоставляет полный спектр услуг для тюменских и российских компаний по выходу на рынок Узбекистана», — написано в telegram-канале ведомства. Эта компания полностью сопровождать регистрацию юридического лица:подготовит устав, проверит наименования, сопроводит в получении ПИНФЛ, ЭЦП, поставит на налоговый учет, откроет расчетный счет и изготовит печати. Также они могут помочь с ведением бухотчетов, получением сертификата «Made in Uzbekistan», поиском и подбором иностранного партнера, подбором помещения, услугами переводчика, подбором и бронированием отеля и многое другое. В тюменском технопарке стартовала выездная стажировка по программе «Федеральная практика в УрФО» для предпринимателей. Событие посетили федеральные VIP: директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Дмитрий Королев, его заместитель Иван Куликов, руководитель аналитических проектов Ассоциации индустриальных парков России Анна Щербакова и другие.