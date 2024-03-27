В Тюмени обучат предпринимателей со всего УрФО

В тюменском технопарке стартовал курс по обучению предпринимателей УрФО

28 марта 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

В тюменском технопарке началось событие федерального масштаба Фото: Николай Бастриков © URA.RU В тюменском технопарке стартовала выездная стажировка по программе «Федеральная практика в УрФО» для предпринимателей. Событие посетили федеральные VIP: директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Дмитрий Королев, его заместитель Иван Куликов, руководитель аналитических проектов Ассоциации индустриальных парков России Анна Щербакова и другие. «Цель нашего мероприятия — не чиновников поучить и рассказать о том, как работать с бизнесом, а рассказать бизнесу о существующих мерах поддержки. Как федеральных, так и региональных», — заявил Иван Куликов. По окончании мероприятия участники составят дорожную карту по развитию промышленного потенциала каждого из субъектов УрФО. Организатором события выступили правительство Тюменской области совместно с Минпромторгом. Ранее в Тюменскую область съехались несколько сотен военных наставников центра «Воин». В регионе они проходят обучение, чтобы в будущем обучать детей по всей России навыкам военной подготовки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В тюменском технопарке стартовала выездная стажировка по программе «Федеральная практика в УрФО» для предпринимателей. Событие посетили федеральные VIP: директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Дмитрий Королев, его заместитель Иван Куликов, руководитель аналитических проектов Ассоциации индустриальных парков России Анна Щербакова и другие. «Цель нашего мероприятия — не чиновников поучить и рассказать о том, как работать с бизнесом, а рассказать бизнесу о существующих мерах поддержки. Как федеральных, так и региональных», — заявил Иван Куликов. По окончании мероприятия участники составят дорожную карту по развитию промышленного потенциала каждого из субъектов УрФО. Организатором события выступили правительство Тюменской области совместно с Минпромторгом. Ранее в Тюменскую область съехались несколько сотен военных наставников центра «Воин». В регионе они проходят обучение, чтобы в будущем обучать детей по всей России навыкам военной подготовки.