В Тюмени обучат предпринимателей со всего УрФО

В тюменском технопарке стартовала выездная стажировка по программе «Федеральная практика в УрФО» для предпринимателей. Событие посетили федеральные VIP: директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Дмитрий Королев, его заместитель Иван Куликов, руководитель аналитических проектов Ассоциации индустриальных парков России Анна Щербакова и другие.
«Цель нашего мероприятия — не чиновников поучить и рассказать о том, как работать с бизнесом, а рассказать бизнесу о существующих мерах поддержки. Как федеральных, так и региональных», — заявил Иван Куликов.
По окончании мероприятия участники составят дорожную карту по развитию промышленного потенциала каждого из субъектов УрФО. Организатором события выступили правительство Тюменской области совместно с Минпромторгом.
Ранее в Тюменскую область съехались несколько сотен военных наставников центра «Воин». В регионе они проходят обучение, чтобы в будущем обучать детей по всей России навыкам военной подготовки.
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