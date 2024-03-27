27 марта 2024

В Тюмени обучат предпринимателей со всего УрФО

В тюменском технопарке стартовал курс по обучению предпринимателей УрФО
© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Тюмень, технопарк
В тюменском технопарке началось событие федерального масштаба Фото:

В тюменском технопарке стартовала выездная стажировка по программе «Федеральная практика в УрФО» для предпринимателей. Событие посетили федеральные VIP: директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Дмитрий Королев, его заместитель Иван Куликов, руководитель аналитических проектов Ассоциации индустриальных парков России Анна Щербакова и другие.

«Цель нашего мероприятия — не чиновников поучить и рассказать о том, как работать с бизнесом, а рассказать бизнесу о существующих мерах поддержки. Как федеральных, так и региональных», — заявил Иван Куликов.

По окончании мероприятия участники составят дорожную карту по развитию промышленного потенциала каждого из субъектов УрФО. Организатором события выступили правительство Тюменской области совместно с Минпромторгом.

Ранее в Тюменскую область съехались несколько сотен военных наставников центра «Воин». В регионе они проходят обучение, чтобы в будущем обучать детей по всей России навыкам военной подготовки.

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В тюменском технопарке стартовала выездная стажировка по программе «Федеральная практика в УрФО» для предпринимателей. Событие посетили федеральные VIP: директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Дмитрий Королев, его заместитель Иван Куликов, руководитель аналитических проектов Ассоциации индустриальных парков России Анна Щербакова и другие. «Цель нашего мероприятия — не чиновников поучить и рассказать о том, как работать с бизнесом, а рассказать бизнесу о существующих мерах поддержки. Как федеральных, так и региональных», — заявил Иван Куликов. По окончании мероприятия участники составят дорожную карту по развитию промышленного потенциала каждого из субъектов УрФО. Организатором события выступили правительство Тюменской области совместно с Минпромторгом. Ранее в Тюменскую область съехались несколько сотен военных наставников центра «Воин». В регионе они проходят обучение, чтобы в будущем обучать детей по всей России навыкам военной подготовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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