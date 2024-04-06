Губернатор Паслер: больше 4,4 тысяч домов подтоплены в Орске

06 апреля 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

Денис Паслер заявил, что на месте работают около 600 специалистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Орске прорвало дамбу Из-за паводка в Орске подтоплены больше 4,4 тысячи домов. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Подтопленными остаются более 4 407 домов», — заявил Паслер, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что на месте задействованы около 600 специалистов и 160 единиц техники. Ранее Паслер заявил, что пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат выплаты вдвое. Подтопление угрожает еще нескольким районам города, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за паводка в Орске подтоплены больше 4,4 тысячи домов. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Подтопленными остаются более 4 407 домов», — заявил Паслер, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что на месте задействованы около 600 специалистов и 160 единиц техники. Ранее Паслер заявил, что пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат выплаты вдвое. Подтопление угрожает еще нескольким районам города, передает «Царьград».