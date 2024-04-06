Губернатор Паслер: больше 4,4 тысяч домов подтоплены в Орске

Денис Паслер заявил, что на месте работают около 600 специалистов
новость из сюжетаВ Орске прорвало дамбу
Из-за паводка в Орске подтоплены больше 4,4 тысячи домов. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
«Подтопленными остаются более 4 407 домов», — заявил Паслер, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что на месте задействованы около 600 специалистов и 160 единиц техники.
Ранее Паслер заявил, что пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат выплаты вдвое. Подтопление угрожает еще нескольким районам города, передает «Царьград».
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