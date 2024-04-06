Губернатор Паслер: больше 4,4 тысяч домов подтоплены в Орске

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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Денис Паслер заявил, что на месте работают около 600 специалистов Фото:
новость из сюжета
В Орске прорвало дамбу

Из-за паводка в Орске подтоплены больше 4,4 тысячи домов. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Подтопленными остаются более 4 407 домов», — заявил Паслер, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что на месте задействованы около 600 специалистов и 160 единиц техники.

Ранее Паслер заявил, что пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат выплаты вдвое. Подтопление угрожает еще нескольким районам города, передает «Царьград».

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Из-за паводка в Орске подтоплены больше 4,4 тысячи домов. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Подтопленными остаются более 4 407 домов», — заявил Паслер, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что на месте задействованы около 600 специалистов и 160 единиц техники. Ранее Паслер заявил, что пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат выплаты вдвое. Подтопление угрожает еще нескольким районам города, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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