В Курганской области перекрыли две подтопленных дороги

Водителям советуют заранее выбирать пути объезда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области перекрыли движение по трассам на территории Щучанского и Целинного округов. Об этом в Telegram сообщили представители мэрии и сотрудники департамента строительства, росэкспертизы и ЖКХ региона.

«В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Целинного округа на автодороге Мануцлово — Рачеево происходит перелив паводковых вод. Движение на данном направлении для всех видов транспорта и пешеходов закрыто. <…> В Шумихинском округе на межмуниципальной автомобильной дороге Иртыш — Горшково происходит перелив паводковых вод. Движение до деревни Горшково закрыто для всех видов транспорта и пешеходов», — написано в telegram-каналах ведомств.

Жителям области рекомендовано не пытаться пересечь подтопленные дороги и мосты. В случае, если техника застрянет, ее не надо вытаскивать самостоятельно. Следует незамедлительно обратиться в экстренные службы.

В Целинном округе сейчас проводится эвакуация местных жителей. О том, как МЧС ведет работы в рамках противопаводковых мероприятий — узнаете из материала URA.RU.