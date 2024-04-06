В Курганской области перекрыли две подтопленных дороги

В Курганской области перекрыли движение по трассам на территории Щучанского и Целинного округов. Об этом в Telegram сообщили представители мэрии и сотрудники департамента строительства, росэкспертизы и ЖКХ региона.
«В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Целинного округа на автодороге Мануцлово — Рачеево происходит перелив паводковых вод. Движение на данном направлении для всех видов транспорта и пешеходов закрыто. <…> В Шумихинском округе на межмуниципальной автомобильной дороге Иртыш — Горшково происходит перелив паводковых вод. Движение до деревни Горшково закрыто для всех видов транспорта и пешеходов», — написано в telegram-каналах ведомств.
Жителям области рекомендовано не пытаться пересечь подтопленные дороги и мосты. В случае, если техника застрянет, ее не надо вытаскивать самостоятельно. Следует незамедлительно обратиться в экстренные службы.
В Целинном округе сейчас проводится эвакуация местных жителей. О том, как МЧС ведет работы в рамках противопаводковых мероприятий — узнаете из материала URA.RU.
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В Курганской области перекрыли движение по трассам на территории Щучанского и Целинного округов. Об этом в Telegram сообщили представители мэрии и сотрудники департамента строительства, росэкспертизы и ЖКХ региона. «В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Целинного округа на автодороге Мануцлово — Рачеево происходит перелив паводковых вод. Движение на данном направлении для всех видов транспорта и пешеходов закрыто. <…> В Шумихинском округе на межмуниципальной автомобильной дороге Иртыш — Горшково происходит перелив паводковых вод. Движение до деревни Горшково закрыто для всех видов транспорта и пешеходов», — написано в telegram-каналах ведомств. Жителям области рекомендовано не пытаться пересечь подтопленные дороги и мосты. В случае, если техника застрянет, ее не надо вытаскивать самостоятельно. Следует незамедлительно обратиться в экстренные службы. В Целинном округе сейчас проводится эвакуация местных жителей. О том, как МЧС ведет работы в рамках противопаводковых мероприятий — узнаете из материала URA.RU.