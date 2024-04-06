В Курганской области перекрыли две подтопленных дороги

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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Водителям советуют заранее выбирать пути объезда Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области перекрыли движение по трассам на территории Щучанского и Целинного округов. Об этом в Telegram сообщили представители мэрии и сотрудники департамента строительства, росэкспертизы и ЖКХ региона.

«В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Целинного округа на автодороге Мануцлово — Рачеево происходит перелив паводковых вод. Движение на данном направлении для всех видов транспорта и пешеходов закрыто. <…> В Шумихинском округе на межмуниципальной автомобильной дороге Иртыш — Горшково происходит перелив паводковых вод. Движение до деревни Горшково закрыто для всех видов транспорта и пешеходов», — написано в telegram-каналах ведомств.

Жителям области рекомендовано не пытаться пересечь подтопленные дороги и мосты. В случае, если техника застрянет, ее не надо вытаскивать самостоятельно. Следует незамедлительно обратиться в экстренные службы.

В Целинном округе сейчас проводится эвакуация местных жителей. О том, как МЧС ведет работы в рамках противопаводковых мероприятий — узнаете из материала URA.RU.

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В Курганской области перекрыли движение по трассам на территории Щучанского и Целинного округов. Об этом в Telegram сообщили представители мэрии и сотрудники департамента строительства, росэкспертизы и ЖКХ региона. «В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Целинного округа на автодороге Мануцлово — Рачеево происходит перелив паводковых вод. Движение на данном направлении для всех видов транспорта и пешеходов закрыто. <…> В Шумихинском округе на межмуниципальной автомобильной дороге Иртыш — Горшково происходит перелив паводковых вод. Движение до деревни Горшково закрыто для всех видов транспорта и пешеходов», — написано в telegram-каналах ведомств. Жителям области рекомендовано не пытаться пересечь подтопленные дороги и мосты. В случае, если техника застрянет, ее не надо вытаскивать самостоятельно. Следует незамедлительно обратиться в экстренные службы. В Целинном округе сейчас проводится эвакуация местных жителей. О том, как МЧС ведет работы в рамках противопаводковых мероприятий — узнаете из материала URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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