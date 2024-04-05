05 апреля 2024

МЧС показало, как готовит к эвакуации курганский округ, который первым встретит воду из Казахстана

МЧС готовит курганский округ к эвакуации жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок Затопленные дома Курган, паводок, туалеты в воде, наводнение
В Целинном округе идет превентивная эвакуация жителей Фото:
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В Целинном округе Курганской области, который готовится к встрече воды из Казахстана, идет подготовка к эвакуации жителей. МЧС показало, как ведется работа в рамках противопаводковых мероприятий. Об этом рассказали представители МЧС России по региону в своем telegram-канале.

«Превентивную эвакуацию жителей поселка Красный Октябрь начали 5 апреля, сегодня она продолжается. Из 66 человек, проживающих в поселке, 31 житель эвакуирован. Большинство разместились у родственников», — говорится в сообщении представителей ведомства. К сообщению прикреплено видео.

Местные власти и сотрудники МЧС информируют жителей, как вести себя в условиях паводка. Они добавили, что эвакуация людей из мест подтопления является обязанностью.

В Курганской области власти обнародовали список округов, жителей которых могут эвакуировать из-за паводка. В зону подтопления попали Звериноголовский, Кетовский, Куртамышский, Притобольный и Белозерский округа. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.

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В Целинном округе Курганской области, который готовится к встрече воды из Казахстана, идет подготовка к эвакуации жителей. МЧС показало, как ведется работа в рамках противопаводковых мероприятий. Об этом рассказали представители МЧС России по региону в своем telegram-канале. «Превентивную эвакуацию жителей поселка Красный Октябрь начали 5 апреля, сегодня она продолжается. Из 66 человек, проживающих в поселке, 31 житель эвакуирован. Большинство разместились у родственников», — говорится в сообщении представителей ведомства. К сообщению прикреплено видео. Местные власти и сотрудники МЧС информируют жителей, как вести себя в условиях паводка. Они добавили, что эвакуация людей из мест подтопления является обязанностью. В Курганской области власти обнародовали список округов, жителей которых могут эвакуировать из-за паводка. В зону подтопления попали Звериноголовский, Кетовский, Куртамышский, Притобольный и Белозерский округа. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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