В ХМАО подорожали мясо и овощи в 2024 году

В ХМАО за 2024 год подорожали говядина на 21 рубль и баранина на 29 рублей, помидоры на 38 рублей и морковь на 14 рублей. Информация указана на сайте Тюменьстат.
«В ХМАО за 2024 год подорожали овощи и мясо. В частности, цена на говядину выросла с 574 рублей до 595 рублей, свинина с 368 рублей до 373 рублей, баранина с 683 рублей и 712 рублей», — указано на сайте. Были проанализированы данные с 9 января до 1 апреля.
Кроме того, в регионе за это время подорожали овощи. Помидоры были 280 рублей, а стали 318 рублей, морковь с 47 рублей до 61 рубля, свекла с 35 рублей до 53 рублей.
В округе стоимость яблок выросла почти на 20%. А цены на бананы в магазинах поднялись менее чем на 5%. Самые дорогие фрукты среди крупнейших городов региона продают в Нижневартовске. Здесь за килограмм яблок в среднем просят более 170 рублей, а за бананы — около 163. А самую дешевую продукцию продают в Сургуте.
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