06 апреля 2024
05 апреля 2024

В ХМАО подорожали мясо и овощи в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, овощи, помидоры, томаты
В ХМАО помидоры подорожали на 38 рублей Фото:

В ХМАО за 2024 год подорожали говядина на 21 рубль и баранина на 29 рублей, помидоры на 38 рублей и морковь на 14 рублей. Информация указана на сайте Тюменьстат.

«В ХМАО за 2024 год подорожали овощи и мясо. В частности, цена на говядину выросла с 574 рублей до 595 рублей, свинина с 368 рублей до 373 рублей, баранина с 683 рублей и 712 рублей», — указано на сайте. Были проанализированы данные с 9 января до 1 апреля.

Кроме того, в регионе за это время подорожали овощи. Помидоры были 280 рублей, а стали 318 рублей, морковь с 47 рублей до 61 рубля, свекла с 35 рублей до 53 рублей.

В округе стоимость яблок выросла почти на 20%. А цены на бананы в магазинах поднялись менее чем на 5%. Самые дорогие фрукты среди крупнейших городов региона продают в Нижневартовске. Здесь за килограмм яблок в среднем просят более 170 рублей, а за бананы — около 163. А самую дешевую продукцию продают в Сургуте.

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В ХМАО за 2024 год подорожали говядина на 21 рубль и баранина на 29 рублей, помидоры на 38 рублей и морковь на 14 рублей. Информация указана на сайте Тюменьстат. «В ХМАО за 2024 год подорожали овощи и мясо. В частности, цена на говядину выросла с 574 рублей до 595 рублей, свинина с 368 рублей до 373 рублей, баранина с 683 рублей и 712 рублей», — указано на сайте. Были проанализированы данные с 9 января до 1 апреля. Кроме того, в регионе за это время подорожали овощи. Помидоры были 280 рублей, а стали 318 рублей, морковь с 47 рублей до 61 рубля, свекла с 35 рублей до 53 рублей. В округе стоимость яблок выросла почти на 20%. А цены на бананы в магазинах поднялись менее чем на 5%. Самые дорогие фрукты среди крупнейших городов региона продают в Нижневартовске. Здесь за килограмм яблок в среднем просят более 170 рублей, а за бананы — около 163. А самую дешевую продукцию продают в Сургуте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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