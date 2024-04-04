04 апреля 2024

В магазинах ХМАО взлетели цены на фрукты

В ХМАО яблоки подорожали почти на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, фрукты, яблоки
Стоимость яблок выросла почти на 20% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе, по сравнению с концом 2023 года, стоимость яблок выросла почти на 20%. А цены на бананы в магазинах поднялись менее чем на 5%. Об этом URA.RU сообщил Росстат.

«Средняя стоимость килограмма яблок в ХМАО к концу марта составила около 165 рублей. В конце декабря 2023 года цена была на уровне 139 рублей. За три месяца продукция подорожала более чем на 18%», — следует из статистики ведомства. Бананы в магазинах региона в среднем выросли в цене со 156 до 162 рублей.

Самые дорогие фрукты среди крупнейших городов региона продают в Нижневартовске. Здесь за килограмм яблок в среднем просят более 170 рублей, а за бананы — около 163. А самую дешевую продукцию продают в Сургуте (около 162 и 160 рублей соответственно).

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожало детское питание. Тогда стоимость фруктово-ягодных и овощных консервов в магазинах выросла почти на 10%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе, по сравнению с концом 2023 года, стоимость яблок выросла почти на 20%. А цены на бананы в магазинах поднялись менее чем на 5%. Об этом URA.RU сообщил Росстат. «Средняя стоимость килограмма яблок в ХМАО к концу марта составила около 165 рублей. В конце декабря 2023 года цена была на уровне 139 рублей. За три месяца продукция подорожала более чем на 18%», — следует из статистики ведомства. Бананы в магазинах региона в среднем выросли в цене со 156 до 162 рублей. Самые дорогие фрукты среди крупнейших городов региона продают в Нижневартовске. Здесь за килограмм яблок в среднем просят более 170 рублей, а за бананы — около 163. А самую дешевую продукцию продают в Сургуте (около 162 и 160 рублей соответственно). Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожало детское питание. Тогда стоимость фруктово-ягодных и овощных консервов в магазинах выросла почти на 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...