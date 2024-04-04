В магазинах ХМАО взлетели цены на фрукты

В ХМАО яблоки подорожали почти на 20%

05 апреля 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Стоимость яблок выросла почти на 20% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе, по сравнению с концом 2023 года, стоимость яблок выросла почти на 20%. А цены на бананы в магазинах поднялись менее чем на 5%. Об этом URA.RU сообщил Росстат. «Средняя стоимость килограмма яблок в ХМАО к концу марта составила около 165 рублей. В конце декабря 2023 года цена была на уровне 139 рублей. За три месяца продукция подорожала более чем на 18%», — следует из статистики ведомства. Бананы в магазинах региона в среднем выросли в цене со 156 до 162 рублей. Самые дорогие фрукты среди крупнейших городов региона продают в Нижневартовске. Здесь за килограмм яблок в среднем просят более 170 рублей, а за бананы — около 163. А самую дешевую продукцию продают в Сургуте (около 162 и 160 рублей соответственно). Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожало детское питание. Тогда стоимость фруктово-ягодных и овощных консервов в магазинах выросла почти на 10%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе, по сравнению с концом 2023 года, стоимость яблок выросла почти на 20%. А цены на бананы в магазинах поднялись менее чем на 5%. Об этом URA.RU сообщил Росстат. «Средняя стоимость килограмма яблок в ХМАО к концу марта составила около 165 рублей. В конце декабря 2023 года цена была на уровне 139 рублей. За три месяца продукция подорожала более чем на 18%», — следует из статистики ведомства. Бананы в магазинах региона в среднем выросли в цене со 156 до 162 рублей. Самые дорогие фрукты среди крупнейших городов региона продают в Нижневартовске. Здесь за килограмм яблок в среднем просят более 170 рублей, а за бананы — около 163. А самую дешевую продукцию продают в Сургуте (около 162 и 160 рублей соответственно). Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожало детское питание. Тогда стоимость фруктово-ягодных и овощных консервов в магазинах выросла почти на 10%.