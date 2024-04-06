Чем известен новый президент Словакии Пеллегрини: что думает о СВО и как относится к России

Петер Пеллегрини стал новым президентом Словакии. Об этом 7 апреля сообщило словацкое телевидение. В стране уже подсчитано 99,9% голосов. Обойдя своего оппонента, бывшего министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока, Пеллегрини набирает 53,17%. Политик выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и убежден в том, что Россию невозможно победитель на поле боя. URA.RU собрало главные факты из биографии Петера Пеллегрини к этому часу.
Биография Пеллегрини
Петер Пеллегрини родился 6 октября 1975 года в Банска-Бистрице в Чехословакии. Он — экономист по образованию. Учился в Университете Матея-Бела в Банска-Бистрице и в Техническом университете в Кошице. С 1998—2002 годы работал по специальности. С 2018 по 2020 годы — премьер-министр Словакии. В 2020 году Пеллегрини создал и возглавил партию «Голос — социальная демократия». С 25 октября 2023 года является председателем Национального совета Словакии. Владеет английским, чешским, немецким и русским языками.
Что обещал при победе на выборах президента
В предвыборной программе Пеллегрини значится решение проблемы доступности жилья. Политик выступает за «мир и покой» в словацком обществе. Из других пунктов программы политика — введение 13-й пенсии в размере 640 евро, а также разработка системы предоставления скидок малоимущим. Пеллегрини убежден, что Словакии необходимо оставаться в Евросоюзе и НАТО.
Как относится к России
Пеллегрини не поддерживает санкции против России, называя их неэффективными и навредившими Словакии. Политик, касаясь темы конфликта на Украине, подчеркивает, что «победить Россию на поле боя не получится».
В июне 2019 года, будучи премьер-министром Словакии, Петер Пеллегрини встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он прибыл в Россию на Петербургский экономический форум. В ходе общения Владимир Путин подчеркнул, что мы помним совместную борьбу против фашизма, и Словакия не переписывает историю.
Что думает о конфликте на Украине
Петер Пеллегрини выступает за мирное урегулирование ситуации на Украине. Он исключает отправку словацких войск на Украину и вовлечение страны в конфликт. Вступление Украины в НАТО не поддерживает, однако против ее членства в ЕС не высказывается. Новый президент Словакии считает, что оказание военной помощи Киеву не даст ожидаемых результатов и приведет лишь к гибели тысяч человек.
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