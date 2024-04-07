ТАСС: ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе» стал фигурантом дела

07 апреля 2024 в 08:11 Размер текста - 17 +

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, передает СК РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Следственном комитете (СК) РФ было возбуждено уголовное дело о халатности после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказали в правоохранительных органах. Там подчеркнули, что его фигурантом стал ответственный за пожарную безопасность концертного зала. «Уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность „Крокуса“, а также начальника пожарной команды», — сообщил источник в правоохранительных органах. Слова передает ТАСС. Источник подчеркнул, что подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. По его словам, уголовное дело имеет отношение к возможным нарушениям требований пожарной безопасности в «Крокусе», которые могли усугубить ситуацию из-за поджога зала террористами. Ранее в правоохранительных органах сообщили, что документы, которые связаны с противопожарными проверками «Крокус Сити Холла», были изъяты в подразделениях ГУ МЧС по Московской области. По словам очевидцев, системы автоматического пожаротушения не сработали. Также не включилось аварийное освещение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Следственном комитете (СК) РФ было возбуждено уголовное дело о халатности после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказали в правоохранительных органах. Там подчеркнули, что его фигурантом стал ответственный за пожарную безопасность концертного зала. «Уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность „Крокуса“, а также начальника пожарной команды», — сообщил источник в правоохранительных органах. Слова передает ТАСС. Источник подчеркнул, что подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. По его словам, уголовное дело имеет отношение к возможным нарушениям требований пожарной безопасности в «Крокусе», которые могли усугубить ситуацию из-за поджога зала террористами. Ранее в правоохранительных органах сообщили, что документы, которые связаны с противопожарными проверками «Крокус Сити Холла», были изъяты в подразделениях ГУ МЧС по Московской области. По словам очевидцев, системы автоматического пожаротушения не сработали. Также не включилось аварийное освещение.