В Орске объявлена эвакуация части Нового города

07 апреля 2024 в 08:23 Размер текста - 17 +

В Орске из-за прорывов насыпных дамб, пострадало более 4000 домовладений Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области новость из сюжета В Орске прорвало дамбу В Орске объявили эвакуацию части Нового города на правом берегу Урала. Жителей трех улиц попросили перебраться в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщил telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск». Новость по теме Как вести себя при угрозе наводнения и прорыве дамбы: порядок действий «Жителям Орска, проживающим по ул. Щорса, Краматорская, Стасова необходимо срочно эвакуироваться в ПВР112», — говорится в сообщениях от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — прим. URA.RU). Однако в администрации города заявили, что официально эвакуация не объявлялась, передает telegram-канал. Ранее сообщалось, что из-за паводка в Оренбурге на неделю закрыли несколько дорог. Это произошло в связи с тем, что участки представляли «возможную угрозу для передвижения». Также в Оренбургскую область вылетел глава МЧС Александр Куренков. Прибыть в затопленный район ему поручил президент России Владимир Путин. Куренков осуществляет контроль над работой по оказанию помощи пострадавшим от бедствия. Сейчас на месте работают более 700 спасателей МЧС с техникой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орске объявили эвакуацию части Нового города на правом берегу Урала. Жителей трех улиц попросили перебраться в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщил telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск». «Жителям Орска, проживающим по ул. Щорса, Краматорская, Стасова необходимо срочно эвакуироваться в ПВР112», — говорится в сообщениях от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — прим. URA.RU). Однако в администрации города заявили, что официально эвакуация не объявлялась, передает telegram-канал. Ранее сообщалось, что из-за паводка в Оренбурге на неделю закрыли несколько дорог. Это произошло в связи с тем, что участки представляли «возможную угрозу для передвижения». Также в Оренбургскую область вылетел глава МЧС Александр Куренков. Прибыть в затопленный район ему поручил президент России Владимир Путин. Куренков осуществляет контроль над работой по оказанию помощи пострадавшим от бедствия. Сейчас на месте работают более 700 спасателей МЧС с техникой.