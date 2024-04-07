В Орске объявлена эвакуация части Нового города

В Орске объявили эвакуацию части Нового города на правом берегу Урала. Жителей трех улиц попросили перебраться в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщил telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск».
«Жителям Орска, проживающим по ул. Щорса, Краматорская, Стасова необходимо срочно эвакуироваться в ПВР112», — говорится в сообщениях от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — прим. URA.RU). Однако в администрации города заявили, что официально эвакуация не объявлялась, передает telegram-канал.
Ранее сообщалось, что из-за паводка в Оренбурге на неделю закрыли несколько дорог. Это произошло в связи с тем, что участки представляли «возможную угрозу для передвижения».
Также в Оренбургскую область вылетел глава МЧС Александр Куренков. Прибыть в затопленный район ему поручил президент России Владимир Путин. Куренков осуществляет контроль над работой по оказанию помощи пострадавшим от бедствия. Сейчас на месте работают более 700 спасателей МЧС с техникой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.