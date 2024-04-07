В Орске объявлена эвакуация части Нового города

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Наводнение в Ишиме, 15.04.2016, ишим, паводок, наводнение
В Орске из-за прорывов насыпных дамб, пострадало более 4000 домовладений Фото:
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В Орске прорвало дамбу

В Орске объявили эвакуацию части Нового города на правом берегу Урала. Жителей трех улиц попросили перебраться в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщил telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск».

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«Жителям Орска, проживающим по ул. Щорса, Краматорская, Стасова необходимо срочно эвакуироваться в ПВР112», — говорится в сообщениях от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — прим. URA.RU). Однако в администрации города заявили, что официально эвакуация не объявлялась, передает telegram-канал.

Ранее сообщалось, что из-за паводка в Оренбурге на неделю закрыли несколько дорог. Это произошло в связи с тем, что участки представляли «возможную угрозу для передвижения».

Также в Оренбургскую область вылетел глава МЧС Александр Куренков. Прибыть в затопленный район ему поручил президент России Владимир Путин. Куренков осуществляет контроль над работой по оказанию помощи пострадавшим от бедствия. Сейчас на месте работают более 700 спасателей МЧС с техникой.

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В Орске объявили эвакуацию части Нового города на правом берегу Урала. Жителей трех улиц попросили перебраться в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщил telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск». «Жителям Орска, проживающим по ул. Щорса, Краматорская, Стасова необходимо срочно эвакуироваться в ПВР112», — говорится в сообщениях от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — прим. URA.RU). Однако в администрации города заявили, что официально эвакуация не объявлялась, передает telegram-канал. Ранее сообщалось, что из-за паводка в Оренбурге на неделю закрыли несколько дорог. Это произошло в связи с тем, что участки представляли «возможную угрозу для передвижения». Также в Оренбургскую область вылетел глава МЧС Александр Куренков. Прибыть в затопленный район ему поручил президент России Владимир Путин. Куренков осуществляет контроль над работой по оказанию помощи пострадавшим от бедствия. Сейчас на месте работают более 700 спасателей МЧС с техникой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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