«Известия»: при строительстве дамбы в Орске были допущены серьезные нарушения

07 апреля 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

Еще в 2013 году были установлены нарушения при строительстве дамбы в Орске, уточнил Олег Дюкарев. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Орске прорвало дамбу В Орске при строительстве дамбы допустили нарушения в объемах строительства, объемах работ. По документам работы были исполнены, а по факту — нет. Об этом сообщил директор ООО «МЭКА», судебный эксперт Олег Дюкарев. «В процессе проведения экспертизы мной были установлены нарушения в объемах строительства, объемах работ. Говоря простым русским языком, на бумаге объемы были выполнены, по факту объемов не было», — заявил Олег Дюкарев «Известиям». Он также отметил, что нарушения были не только при строительстве дамбы, но и при составлении сметы и актов выполненных работ. Как сообщил Дюкарев, еще 2013 году он делал экспертизу после постройки дамбы и указывал на ошибки при строительстве. Тогда он выступал независимым экспертом, которого пригласил Росфиннадзор. Однако же другая экспертиза, которую провел Арбитражный суд Оренбургской области, нарушений не выявила. Областная прокуратура отмечала, что прорыв дамбы в Орске произошел из-за ненадлежащего ее состояния. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орске при строительстве дамбы допустили нарушения в объемах строительства, объемах работ. По документам работы были исполнены, а по факту — нет. Об этом сообщил директор ООО «МЭКА», судебный эксперт Олег Дюкарев. «В процессе проведения экспертизы мной были установлены нарушения в объемах строительства, объемах работ. Говоря простым русским языком, на бумаге объемы были выполнены, по факту объемов не было», — заявил Олег Дюкарев «Известиям». Он также отметил, что нарушения были не только при строительстве дамбы, но и при составлении сметы и актов выполненных работ. Как сообщил Дюкарев, еще 2013 году он делал экспертизу после постройки дамбы и указывал на ошибки при строительстве. Тогда он выступал независимым экспертом, которого пригласил Росфиннадзор. Однако же другая экспертиза, которую провел Арбитражный суд Оренбургской области, нарушений не выявила. Областная прокуратура отмечала, что прорыв дамбы в Орске произошел из-за ненадлежащего ее состояния.