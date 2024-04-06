Курганские власти раскрыли, как жители деревень и сел смогут попасть домой, если затопит дорогу

В Звериноголовском округе Курганской области будет работать лодочная переправа, если из-за паводка затопит дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Проработан вопрос транспортного сообщения между деревнями и селами, которые остались со стороны левого берега Тобола с селом Звериноголовское. В случае перелива реки через дорогу будет работать лодочная переправа, подготовлены два плавсредства», — сообщили в telegram-канале правительства. На левом берегу Тобола создан запас горючего, а также лекарств в ФАПах и аптеке санатория «Сосновая роща».
Ранее глава Звериноголовского округа Марина Панкратова обратилась к жителям с просьбой быть готовыми к эвакуации, так как сброс воды из казахстанских водохранилищ вырос в десятки раз. Угроза подтопления нависла над селами Звериноголовское, Озерное и Прорывное.
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В Звериноголовском округе Курганской области будет работать лодочная переправа, если из-за паводка затопит дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Проработан вопрос транспортного сообщения между деревнями и селами, которые остались со стороны левого берега Тобола с селом Звериноголовское. В случае перелива реки через дорогу будет работать лодочная переправа, подготовлены два плавсредства», — сообщили в telegram-канале правительства. На левом берегу Тобола создан запас горючего, а также лекарств в ФАПах и аптеке санатория «Сосновая роща». Ранее глава Звериноголовского округа Марина Панкратова обратилась к жителям с просьбой быть готовыми к эвакуации, так как сброс воды из казахстанских водохранилищ вырос в десятки раз. Угроза подтопления нависла над селами Звериноголовское, Озерное и Прорывное.