06 апреля 2024

Курганские власти раскрыли, как жители деревень и сел смогут попасть домой, если затопит дорогу

В Звериноголовском округе Курганской области будет работать лодочная переправа
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцев будут перевозить на лодках, если затопит дорогу (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Звериноголовском округе Курганской области будет работать лодочная переправа, если из-за паводка затопит дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Проработан вопрос транспортного сообщения между деревнями и селами, которые остались со стороны левого берега Тобола с селом Звериноголовское. В случае перелива реки через дорогу будет работать лодочная переправа, подготовлены два плавсредства», — сообщили в telegram-канале правительства. На левом берегу Тобола создан запас горючего, а также лекарств в ФАПах и аптеке санатория «Сосновая роща».

Ранее глава Звериноголовского округа Марина Панкратова обратилась к жителям с просьбой быть готовыми к эвакуации, так как сброс воды из казахстанских водохранилищ вырос в десятки раз. Угроза подтопления нависла над селами Звериноголовское, Озерное и Прорывное.

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В Звериноголовском округе Курганской области будет работать лодочная переправа, если из-за паводка затопит дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Проработан вопрос транспортного сообщения между деревнями и селами, которые остались со стороны левого берега Тобола с селом Звериноголовское. В случае перелива реки через дорогу будет работать лодочная переправа, подготовлены два плавсредства», — сообщили в telegram-канале правительства. На левом берегу Тобола создан запас горючего, а также лекарств в ФАПах и аптеке санатория «Сосновая роща». Ранее глава Звериноголовского округа Марина Панкратова обратилась к жителям с просьбой быть готовыми к эвакуации, так как сброс воды из казахстанских водохранилищ вырос в десятки раз. Угроза подтопления нависла над селами Звериноголовское, Озерное и Прорывное.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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