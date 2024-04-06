Летом упадут цены на перелеты из Тюмени в Москву

OneTwoTrip: цены на авиабилеты из Тюмени в Москву летом подешевели на 10%

07 апреля 2024 в 09:56 Размер текста - 17 +

Цены на перелеты из Тюмени в столицу упадут из-за низкого спроса, уточняет сервис Фото: Владимир Андреев © URA.RU Летом 2024 года слетать из Тюмени в Москву можно будет в среднем за 7 200 рублей. По данным сервиса путешествий OneTwoTrip, цены на перелеты упали на 10%. «Средняя стоимость перелета из Тюмени в Москву, запланированного на лето, упала на 10%. По данным авиабронирований, в этом году она составляет 7,2 тысячи рублей», — передает РБК Тюмень данные аналитиков. Снижение цен на билеты связано с падением спроса россиян на соответствующие перелеты. Такое мнение озвучил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. «Цены могут меняться несколько раз в день. В данном же случае основная причина снижения цен — падение спроса», — поделился эксперт с РБК Тюмень. В марте 2024 года перелеты из Тюмени в Сочи подскочили в цене почти в два раза — 11 200 рублей на рейс без багажа. При этом в середине января минимальная стоимость билета до Сочи из Тюмени составляла 4 913 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Летом 2024 года слетать из Тюмени в Москву можно будет в среднем за 7 200 рублей. По данным сервиса путешествий OneTwoTrip, цены на перелеты упали на 10%. «Средняя стоимость перелета из Тюмени в Москву, запланированного на лето, упала на 10%. По данным авиабронирований, в этом году она составляет 7,2 тысячи рублей», — передает РБК Тюмень данные аналитиков. Снижение цен на билеты связано с падением спроса россиян на соответствующие перелеты. Такое мнение озвучил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. «Цены могут меняться несколько раз в день. В данном же случае основная причина снижения цен — падение спроса», — поделился эксперт с РБК Тюмень. В марте 2024 года перелеты из Тюмени в Сочи подскочили в цене почти в два раза — 11 200 рублей на рейс без багажа. При этом в середине января минимальная стоимость билета до Сочи из Тюмени составляла 4 913 рублей.