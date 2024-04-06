В Курганской области из-за наводнения перекрыли еще две дороги

В Мокроусовском округе Курганской области на дорогах Рассвет — Межеумное и Круглое — Мокроусово закрыли движение для пешеходов и всех видов транспорта. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ.
«Внимание жителям Мокроусовского округа. На автомобильных дорогах Рассвет — Межеумное и Круглое — Мокроусово из-за паводка закрыто движение для всех видов транспорта и пешеходов. Рекомендуем выбрать другой маршрут или отложить поездку», — сообщили в telegram-канале департамента.
Жителей округа предупредили, чтобы они не пытались проехать по затопленному мосту или дороге. При попадании в водную ловушку следует обращаться в экстренные службы и не пытаться выбраться самостоятельно.
Ранее движение перекрыли по трассам на территории Шумихинского и Целинного округов. На дорогах Иртыш — Горшково и Мануцлово — Рачеево происходит перелив паводковых вод.
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В Мокроусовском округе Курганской области на дорогах Рассвет — Межеумное и Круглое — Мокроусово закрыли движение для пешеходов и всех видов транспорта. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ. «Внимание жителям Мокроусовского округа. На автомобильных дорогах Рассвет — Межеумное и Круглое — Мокроусово из-за паводка закрыто движение для всех видов транспорта и пешеходов. Рекомендуем выбрать другой маршрут или отложить поездку», — сообщили в telegram-канале департамента. Жителей округа предупредили, чтобы они не пытались проехать по затопленному мосту или дороге. При попадании в водную ловушку следует обращаться в экстренные службы и не пытаться выбраться самостоятельно. Ранее движение перекрыли по трассам на территории Шумихинского и Целинного округов. На дорогах Иртыш — Горшково и Мануцлово — Рачеево происходит перелив паводковых вод.