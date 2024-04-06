06 апреля 2024

В Курганской области из-за наводнения перекрыли еще две дороги

В Мокроусовском округе Курганской области перекрыли две дороги из-за паводка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, стоянка запрещена, проезд запрещен, запрещающий знак, кирпич
Движение запрещено на дорогах из-за паводка Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Мокроусовском округе Курганской области на дорогах Рассвет — Межеумное и Круглое — Мокроусово закрыли движение для пешеходов и всех видов транспорта. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

«Внимание жителям Мокроусовского округа. На автомобильных дорогах Рассвет — Межеумное и Круглое — Мокроусово из-за паводка закрыто движение для всех видов транспорта и пешеходов. Рекомендуем выбрать другой маршрут или отложить поездку», — сообщили в telegram-канале департамента.

Жителей округа предупредили, чтобы они не пытались проехать по затопленному мосту или дороге. При попадании в водную ловушку следует обращаться в экстренные службы и не пытаться выбраться самостоятельно.

Ранее движение перекрыли по трассам на территории Шумихинского и Целинного округов. На дорогах Иртыш — Горшково и Мануцлово — Рачеево происходит перелив паводковых вод.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мокроусовском округе Курганской области на дорогах Рассвет — Межеумное и Круглое — Мокроусово закрыли движение для пешеходов и всех видов транспорта. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ. «Внимание жителям Мокроусовского округа. На автомобильных дорогах Рассвет — Межеумное и Круглое — Мокроусово из-за паводка закрыто движение для всех видов транспорта и пешеходов. Рекомендуем выбрать другой маршрут или отложить поездку», — сообщили в telegram-канале департамента. Жителей округа предупредили, чтобы они не пытались проехать по затопленному мосту или дороге. При попадании в водную ловушку следует обращаться в экстренные службы и не пытаться выбраться самостоятельно. Ранее движение перекрыли по трассам на территории Шумихинского и Целинного округов. На дорогах Иртыш — Горшково и Мануцлово — Рачеево происходит перелив паводковых вод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...