Общество Курганцев попросили сделать запас питьевой воды из-за половодья 07 апреля 2024 в 15:57 Размер текста - 17 + Курганцам рекомендуют сохранить запас воды до окончания наводнения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жителей Кургана просят запастись питьевой водой и хранить ее до окончания половодья на случай возникновения нештатных ситуаций. Об этом сообщается АО «Водный Союз». «В период паводка возможно возникновение нештатных ситуаций. Всем потребителям настоятельно рекомендуется сделать запас питьевой воды и хранить его до окончания половодья», — сообщили в telegram-канале «Водного Союза». Во время наводнения организация увеличила частоту отбора проб в природном источнике. На данный момент вода в Кургане соответствует нормативным значениям. Ранее гендиректор «Водного Союза» Владимир Овсянников сообщил, что гидросооружения Кургана готовы к паводковому сезону. С 1 апреля на городском водохранилище ведется работа по снижению уровня воды для создания резерва, чтобы замедлить скорость поднятия воды в водохранилище и ее дальнейшего разлива. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жителей Кургана просят запастись питьевой водой и хранить ее до окончания половодья на случай возникновения нештатных ситуаций. Об этом сообщается АО «Водный Союз». «В период паводка возможно возникновение нештатных ситуаций. Всем потребителям настоятельно рекомендуется сделать запас питьевой воды и хранить его до окончания половодья», — сообщили в telegram-канале «Водного Союза». Во время наводнения организация увеличила частоту отбора проб в природном источнике. На данный момент вода в Кургане соответствует нормативным значениям. Ранее гендиректор «Водного Союза» Владимир Овсянников сообщил, что гидросооружения Кургана готовы к паводковому сезону. С 1 апреля на городском водохранилище ведется работа по снижению уровня воды для создания резерва, чтобы замедлить скорость поднятия воды в водохранилище и ее дальнейшего разлива. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям