Власти оценили степень готовности курганских гидросооружений к паводку

Глава АО «Водный Союз» Овсянников: гидросооружения Кургана готовы к паводку

07 апреля 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

В городе проводится комплекс мероприятий по обследованию инженерно-технической защиты территории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Гидросооружения Кургана готовы к паводковому сезону. Об этом губернатору Курганской области Вадиму Шумкову сообщил генеральный директор АО «Водный Союз» Владимир Овсянников. Выездная комиссия 6 апреля побывала на курганском гидроузле, передает пресс-служба правительства региона. «С 1 апреля на городском водохранилище ведется работа по понижению уровня воды для создания емкостного резерва. Это необходимо для замедления скорости поднятия воды в водохранилище и ее дальнейшего разлива. <…> На сооружениях мы полностью провели техническое обслуживание, они готовы к тому, чтобы проходить паводок», — слова Владимира Овсянникова опубликованы в telegram-канале ведомства. В рамках противопаводковых мероприятий в Вороновке (самом затопляемом микрорайоне Кургана) начали отсыпать дамбу. Учитывая опыт 1994 года, когда вода заходила на территорию, здесь проводятся дополнительные работы по обследованию объекта. Расчетная отметка, которую сможет выдержать дамба — 10,5 метров, отмечают специалисты мэрии. По словам Шумков, пик половодья в городе наступит через семь дней. Всех чиновников и специалистов мэрии Кургана обязали работать без выходных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гидросооружения Кургана готовы к паводковому сезону. Об этом губернатору Курганской области Вадиму Шумкову сообщил генеральный директор АО «Водный Союз» Владимир Овсянников. Выездная комиссия 6 апреля побывала на курганском гидроузле, передает пресс-служба правительства региона. «С 1 апреля на городском водохранилище ведется работа по понижению уровня воды для создания емкостного резерва. Это необходимо для замедления скорости поднятия воды в водохранилище и ее дальнейшего разлива. <…> На сооружениях мы полностью провели техническое обслуживание, они готовы к тому, чтобы проходить паводок», — слова Владимира Овсянникова опубликованы в telegram-канале ведомства. В рамках противопаводковых мероприятий в Вороновке (самом затопляемом микрорайоне Кургана) начали отсыпать дамбу. Учитывая опыт 1994 года, когда вода заходила на территорию, здесь проводятся дополнительные работы по обследованию объекта. Расчетная отметка, которую сможет выдержать дамба — 10,5 метров, отмечают специалисты мэрии. По словам Шумков, пик половодья в городе наступит через семь дней. Всех чиновников и специалистов мэрии Кургана обязали работать без выходных.