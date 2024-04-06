В Миассе жителей просят искать обходные пути из-за паводка

В Миассе (Челябинская область) в связи с подъемом уровня воды в русле реки Миасс производится сброс через плотину Поликарповского пруда. Местные власти просят жителей искать обходные пути из-за возможного подтопления.
«Из-за сброса воды через плотину Поликарповского пруда возможно повышение уровня воды от поселка Динамо до северной части округа. Возможно подтопление пешеходных мостиков от машгородка до поселка Тургояк», — сообщает МКУ «Управление ГОЧС» города Миасс.
Повышение уровня воды в пойме реки Миасс также прогнозируется в населенных пунктах Тыелга, Новоандреевка, Михеева, Новотагилка и Селянкино. Жителей просят с пониманием отнести к ситуации. На территории города сохраняется режим повышенной готовности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!