06 апреля 2024

В Миассе жителей просят искать обходные пути из-за паводка

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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Спасатели предупредили жителей о разливе реки Миасс Фото:
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Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В Миассе (Челябинская область) в связи с подъемом уровня воды в русле реки Миасс производится сброс через плотину Поликарповского пруда. Местные власти просят жителей искать обходные пути из-за возможного подтопления.

«Из-за сброса воды через плотину Поликарповского пруда возможно повышение уровня воды от поселка Динамо до северной части округа. Возможно подтопление пешеходных мостиков от машгородка до поселка Тургояк», — сообщает МКУ «Управление ГОЧС» города Миасс.

Повышение уровня воды в пойме реки Миасс также прогнозируется в населенных пунктах Тыелга, Новоандреевка, Михеева, Новотагилка и Селянкино. Жителей просят с пониманием отнести к ситуации. На территории города сохраняется режим повышенной готовности.

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В Миассе (Челябинская область) в связи с подъемом уровня воды в русле реки Миасс производится сброс через плотину Поликарповского пруда. Местные власти просят жителей искать обходные пути из-за возможного подтопления. «Из-за сброса воды через плотину Поликарповского пруда возможно повышение уровня воды от поселка Динамо до северной части округа. Возможно подтопление пешеходных мостиков от машгородка до поселка Тургояк», — сообщает МКУ «Управление ГОЧС» города Миасс. Повышение уровня воды в пойме реки Миасс также прогнозируется в населенных пунктах Тыелга, Новоандреевка, Михеева, Новотагилка и Селянкино. Жителей просят с пониманием отнести к ситуации. На территории города сохраняется режим повышенной готовности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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