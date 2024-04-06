06 апреля 2024
05 апреля 2024

Мэр из ХМАО приготовил блюдо из рыбы по просьбе вице-губернатора округа. Видео

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13.10.22. Новый шеф-повар Paparazzi и его творения. Екатеринбург. Екатеринбург, приготовление блюд, сковорода, кухня
Сергей Маненков поделился рецептом биточков из щуки Фото:

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков приготовил рыбные биточки из щуки. Интересным рецептом мэра попросил поделиться вице-губернатор Югры Всеволод Кольцов.

«Сегодня по просьбе подписчиков, в том числе Всеволода Кольцова <…> приготовлю рыбное блюдо. Сделаю биточки из щуки», — поделился Всеволод Маненков рецептом на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Для приготовления блюда глава района использовал фарш щуки, лук, рис, томатный сок и специи. Всего за пару часов его видео с рецептом набрало больше двух тысяч просмотров.

На масленицу Маненков также поделился рецептом особенных блинов с кабачком. Их мэр приготовил полностью из местных продуктов, а перед подачей блюда украсил его фруктами.

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Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков приготовил рыбные биточки из щуки. Интересным рецептом мэра попросил поделиться вице-губернатор Югры Всеволод Кольцов. «Сегодня по просьбе подписчиков, в том числе Всеволода Кольцова <…> приготовлю рыбное блюдо. Сделаю биточки из щуки», — поделился Всеволод Маненков рецептом на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Для приготовления блюда глава района использовал фарш щуки, лук, рис, томатный сок и специи. Всего за пару часов его видео с рецептом набрало больше двух тысяч просмотров. На масленицу Маненков также поделился рецептом особенных блинов с кабачком. Их мэр приготовил полностью из местных продуктов, а перед подачей блюда украсил его фруктами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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