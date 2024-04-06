Развлечения Интересное Мэр из ХМАО приготовил блюдо из рыбы по просьбе вице-губернатора округа. Видео 07 апреля 2024 в 14:54 Размер текста - 17 + Сергей Маненков поделился рецептом биточков из щуки Фото: Александр Мамаев © URA.RU Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков приготовил рыбные биточки из щуки. Интересным рецептом мэра попросил поделиться вице-губернатор Югры Всеволод Кольцов. «Сегодня по просьбе подписчиков, в том числе Всеволода Кольцова <…> приготовлю рыбное блюдо. Сделаю биточки из щуки», — поделился Всеволод Маненков рецептом на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Для приготовления блюда глава района использовал фарш щуки, лук, рис, томатный сок и специи. Всего за пару часов его видео с рецептом набрало больше двух тысяч просмотров. На масленицу Маненков также поделился рецептом особенных блинов с кабачком. Их мэр приготовил полностью из местных продуктов, а перед подачей блюда украсил его фруктами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков приготовил рыбные биточки из щуки. Интересным рецептом мэра попросил поделиться вице-губернатор Югры Всеволод Кольцов. «Сегодня по просьбе подписчиков, в том числе Всеволода Кольцова <…> приготовлю рыбное блюдо. Сделаю биточки из щуки», — поделился Всеволод Маненков рецептом на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Для приготовления блюда глава района использовал фарш щуки, лук, рис, томатный сок и специи. Всего за пару часов его видео с рецептом набрало больше двух тысяч просмотров. На масленицу Маненков также поделился рецептом особенных блинов с кабачком. Их мэр приготовил полностью из местных продуктов, а перед подачей блюда украсил его фруктами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям