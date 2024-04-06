Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков приготовил рыбные биточки из щуки. Интересным рецептом мэра попросил поделиться вице-губернатор Югры Всеволод Кольцов.
«Сегодня по просьбе подписчиков, в том числе Всеволода Кольцова <…> приготовлю рыбное блюдо. Сделаю биточки из щуки», — поделился Всеволод Маненков рецептом на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Для приготовления блюда глава района использовал фарш щуки, лук, рис, томатный сок и специи. Всего за пару часов его видео с рецептом набрало больше двух тысяч просмотров.
На масленицу Маненков также поделился рецептом особенных блинов с кабачком. Их мэр приготовил полностью из местных продуктов, а перед подачей блюда украсил его фруктами.
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