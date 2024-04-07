ВС РФ ликвидировали боевика ВСУ, которого Зеленский наградил «Золотым крестом»

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Боевика ликвидировали под Часовым Яровым, передают военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне СВО ликвидирован награжденный президентом Украины Владимиром Зеленским «Золотым крестом» боевик Денис Небрат из Киева. Об этом сообщают военкоры.

«Сообщают о ликвидации Дениса Небрат из Киева», — пишет telegram-канал «Шепот фронта». Там уточнили, ликвидация произошла в Часовым Яровым 7 апреля. В октябре 2023 года Зеленский лично вручал бойцу «Золотой крест».

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В зоне СВО ликвидирован награжденный президентом Украины Владимиром Зеленским «Золотым крестом» боевик Денис Небрат из Киева. Об этом сообщают военкоры. «Сообщают о ликвидации Дениса Небрат из Киева», — пишет telegram-канал «Шепот фронта». Там уточнили, ликвидация произошла в Часовым Яровым 7 апреля. В октябре 2023 года Зеленский лично вручал бойцу «Золотой крест».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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