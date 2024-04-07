ВС РФ ликвидировали боевика ВСУ, которого Зеленский наградил «Золотым крестом»

Боевика ликвидировали под Часовым Яровым, передают военкоры
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне СВО ликвидирован награжденный президентом Украины Владимиром Зеленским «Золотым крестом» боевик Денис Небрат из Киева. Об этом сообщают военкоры.
«Сообщают о ликвидации Дениса Небрат из Киева», — пишет telegram-канал «Шепот фронта». Там уточнили, ликвидация произошла в Часовым Яровым 7 апреля. В октябре 2023 года Зеленский лично вручал бойцу «Золотой крест».
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