Путин запросил прогноз по ситуации с паводком в Кургане и Тюмени у главы МЧС

07 апреля 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Путин запросил ситуацию по паводку в Кургане и Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Президент России Владимир Путин провел совещание с главой МЧС Александром Куренковым. На нем обсуждалась ситуация с паводком, в том числе прогноз по Курганской и Тюменской областям. Об этом пишет одно из российских СМИ. «Путин обсудил с главой МЧС Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области и возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Глава государства назвал необходимым проанализировать и спрогнозировать ситуацию с паводком. Ранее URA.RU сообщало, что Путин проведет телефонный разговор с губернаторами Курганской и Тюменской областей. В ходе общения руководители обсудят возможное развитие событий с паводком в регионах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин провел совещание с главой МЧС Александром Куренковым. На нем обсуждалась ситуация с паводком, в том числе прогноз по Курганской и Тюменской областям. Об этом пишет одно из российских СМИ. «Путин обсудил с главой МЧС Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области и возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Глава государства назвал необходимым проанализировать и спрогнозировать ситуацию с паводком. Ранее URA.RU сообщало, что Путин проведет телефонный разговор с губернаторами Курганской и Тюменской областей. В ходе общения руководители обсудят возможное развитие событий с паводком в регионах.