Путин запросил прогноз по ситуации с паводком в Кургане и Тюмени у главы МЧС

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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Путин запросил ситуацию по паводку в Кургане и Тюмени Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Президент России Владимир Путин провел совещание с главой МЧС Александром Куренковым. На нем обсуждалась ситуация с паводком, в том числе прогноз по Курганской и Тюменской областям. Об этом пишет одно из российских СМИ.

«Путин обсудил с главой МЧС Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области и возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Глава государства назвал необходимым проанализировать и спрогнозировать ситуацию с паводком.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин проведет телефонный разговор с губернаторами Курганской и Тюменской областей. В ходе общения руководители обсудят возможное развитие событий с паводком в регионах.

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Президент России Владимир Путин провел совещание с главой МЧС Александром Куренковым. На нем обсуждалась ситуация с паводком, в том числе прогноз по Курганской и Тюменской областям. Об этом пишет одно из российских СМИ. «Путин обсудил с главой МЧС Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области и возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Глава государства назвал необходимым проанализировать и спрогнозировать ситуацию с паводком. Ранее URA.RU сообщало, что Путин проведет телефонный разговор с губернаторами Курганской и Тюменской областей. В ходе общения руководители обсудят возможное развитие событий с паводком в регионах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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