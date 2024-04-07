Путин запросил прогноз по ситуации с паводком в Кургане и Тюмени у главы МЧС

Президент России Владимир Путин провел совещание с главой МЧС Александром Куренковым. На нем обсуждалась ситуация с паводком, в том числе прогноз по Курганской и Тюменской областям. Об этом пишет одно из российских СМИ.
«Путин обсудил с главой МЧС Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области и возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Глава государства назвал необходимым проанализировать и спрогнозировать ситуацию с паводком.
Ранее URA.RU сообщало, что Путин проведет телефонный разговор с губернаторами Курганской и Тюменской областей. В ходе общения руководители обсудят возможное развитие событий с паводком в регионах.
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