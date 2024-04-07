Сотрудники МЧС спасли 18 человек на пожаре в курганской многоэтажке. Видео

07 апреля 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Пожарные вывели в масках 18 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники МЧС России спасли при пожаре в 10-этажном доме по улице Алексеева в Кургане 12 взрослых и шесть детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Едкий дым заполнил лестничные пролеты. 12 взрослых и шесть детей сотрудники МЧС спасли с помощью масок. Еще 47 жильцов эвакуировались самостоятельно», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщение о возгорании в доме поступило днем 7 апреля. В одной из квартир на пятом этаже, по предварительной причине, загорелась проводка, и огонь перекинулся на диван. Хозяйка в это время была на кухне, но когда обнаружила пожар — выбежала из квартиры и не закрыла за собой дверь. К тушению пожара привлекались 16 человек и пять единиц техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники МЧС России спасли при пожаре в 10-этажном доме по улице Алексеева в Кургане 12 взрослых и шесть детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Едкий дым заполнил лестничные пролеты. 12 взрослых и шесть детей сотрудники МЧС спасли с помощью масок. Еще 47 жильцов эвакуировались самостоятельно», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщение о возгорании в доме поступило днем 7 апреля. В одной из квартир на пятом этаже, по предварительной причине, загорелась проводка, и огонь перекинулся на диван. Хозяйка в это время была на кухне, но когда обнаружила пожар — выбежала из квартиры и не закрыла за собой дверь. К тушению пожара привлекались 16 человек и пять единиц техники.