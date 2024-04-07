Сотрудники МЧС спасли 18 человек на пожаре в курганской многоэтажке. Видео

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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Пожарные вывели в масках 18 человек Фото:

Сотрудники МЧС России спасли при пожаре в 10-этажном доме по улице Алексеева в Кургане 12 взрослых и шесть детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Едкий дым заполнил лестничные пролеты. 12 взрослых и шесть детей сотрудники МЧС спасли с помощью масок. Еще 47 жильцов эвакуировались самостоятельно», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Сообщение о возгорании в доме поступило днем 7 апреля. В одной из квартир на пятом этаже, по предварительной причине, загорелась проводка, и огонь перекинулся на диван. Хозяйка в это время была на кухне, но когда обнаружила пожар — выбежала из квартиры и не закрыла за собой дверь. К тушению пожара привлекались 16 человек и пять единиц техники.

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Сотрудники МЧС России спасли при пожаре в 10-этажном доме по улице Алексеева в Кургане 12 взрослых и шесть детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Едкий дым заполнил лестничные пролеты. 12 взрослых и шесть детей сотрудники МЧС спасли с помощью масок. Еще 47 жильцов эвакуировались самостоятельно», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщение о возгорании в доме поступило днем 7 апреля. В одной из квартир на пятом этаже, по предварительной причине, загорелась проводка, и огонь перекинулся на диван. Хозяйка в это время была на кухне, но когда обнаружила пожар — выбежала из квартиры и не закрыла за собой дверь. К тушению пожара привлекались 16 человек и пять единиц техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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