Прокуратура организовала «горячую линию» для курганцев из зон подтопления

Сотрудники прокуратуры в Курганской области держат на контроле ситуацию с паводком в регионе. Для соблюдения прав граждан из районов, где ожидается наводнение, организована работа «горячей линии». Об этом URA.RU рассказали в областной прокуратуре.
«Прокуратура Курганской области держит на постоянном контроле вопрос защиты прав граждан при прохождении паводка <…> Организована работа «горячей линии», — сообщила пресс-служба прокуратуры. Мобильные приемные будут работать в пунктах временного размещения в Кургане, Кетовском, Звериноголовском, Притобольном и Целинном округах.
Прокуратура проверяет, как работают и оснащены пункты там, где пройдет эвакуация. Помимо этого, идет проверка работоспособности спецсредств, систем оповещения и уже проведенных властями мероприятий.
Всем гражданам, у кого есть обращения, предлагают звонить на «горячую линию». «В прокуратуре г. Кургана организована телефонная горячая линия по номеру 8-35-22-45-51-41, 8-35-22-45-53-54. В прокуратуре Звериноголовского района — 8-35-240-2-03-75. В прокуратуре Целинного района 8-35-241-2-10-87. В прокуратуре Кетовского района 8-35-231-2-32-67. В прокуратуре Притобольного района 8-35-239-9-94-67», — назвали номера в ведомствах.
Ранее URA.RU сообщало, что курганцев просят сделать запас питьевой воды. Об этом рассказал «Водный союз», который организовал проверку качество поступающей воды. Мера является превентивной, качество воды пока соответствует нормам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Сотрудники прокуратуры в Курганской области держат на контроле ситуацию с паводком в регионе. Для соблюдения прав граждан из районов, где ожидается наводнение, организована работа «горячей линии». Об этом URA.RU рассказали в областной прокуратуре. «Прокуратура Курганской области держит на постоянном контроле вопрос защиты прав граждан при прохождении паводка <…> Организована работа «горячей линии», — сообщила пресс-служба прокуратуры. Мобильные приемные будут работать в пунктах временного размещения в Кургане, Кетовском, Звериноголовском, Притобольном и Целинном округах. Прокуратура проверяет, как работают и оснащены пункты там, где пройдет эвакуация. Помимо этого, идет проверка работоспособности спецсредств, систем оповещения и уже проведенных властями мероприятий. Всем гражданам, у кого есть обращения, предлагают звонить на «горячую линию». «В прокуратуре г. Кургана организована телефонная горячая линия по номеру 8-35-22-45-51-41, 8-35-22-45-53-54. В прокуратуре Звериноголовского района — 8-35-240-2-03-75. В прокуратуре Целинного района 8-35-241-2-10-87. В прокуратуре Кетовского района 8-35-231-2-32-67. В прокуратуре Притобольного района 8-35-239-9-94-67», — назвали номера в ведомствах. Ранее URA.RU сообщало, что курганцев просят сделать запас питьевой воды. Об этом рассказал «Водный союз», который организовал проверку качество поступающей воды. Мера является превентивной, качество воды пока соответствует нормам.