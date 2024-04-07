Прокуратура организовала «горячую линию» для курганцев из зон подтопления

Прокуратура ждет обращений курганцев из зон подтопления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Сотрудники прокуратуры в Курганской области держат на контроле ситуацию с паводком в регионе. Для соблюдения прав граждан из районов, где ожидается наводнение, организована работа «горячей линии». Об этом URA.RU рассказали в областной прокуратуре.

«Прокуратура Курганской области держит на постоянном контроле вопрос защиты прав граждан при прохождении паводка <…> Организована работа «горячей линии», — сообщила пресс-служба прокуратуры. Мобильные приемные будут работать в пунктах временного размещения в Кургане, Кетовском, Звериноголовском, Притобольном и Целинном округах.

Прокуратура проверяет, как работают и оснащены пункты там, где пройдет эвакуация. Помимо этого, идет проверка работоспособности спецсредств, систем оповещения и уже проведенных властями мероприятий.

Всем гражданам, у кого есть обращения, предлагают звонить на «горячую линию». «В прокуратуре г. Кургана организована телефонная горячая линия по номеру 8-35-22-45-51-41, 8-35-22-45-53-54. В прокуратуре Звериноголовского района — 8-35-240-2-03-75. В прокуратуре Целинного района 8-35-241-2-10-87. В прокуратуре Кетовского района 8-35-231-2-32-67. В прокуратуре Притобольного района 8-35-239-9-94-67», — назвали номера в ведомствах.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцев просят сделать запас питьевой воды. Об этом рассказал «Водный союз», который организовал проверку качество поступающей воды. Мера является превентивной, качество воды пока соответствует нормам.