Командир ЧВК «Вагнер» «Ратибор» впервые прокомментировал переход в «Ахмат»

07 апреля 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

«Ратибор» заявил, что после перехода в «Ахмат» порядки останутся, как в ЧВК «Вагнер» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Один из командиров ЧВК «Вагнер» с позывным «Ратибор» впервые прокомментировал переход в состав чеченского спецназа «Ахмат». По его словам, после смены команды ничего сильно не поменяется. «Мы возьмем всех: неважно, кто ты, — „амбрелла“ не „амбрелла“ (осужденные — прим. URA.RU), даже и в полку создадим отдельное. Все будет то же самое, как в ЧВК „Вагнер“, один в один», — заявил «Ратибор». Его аудиосообщение опубликовано в telegram-канале «Канал специального назначения». Ранее стало известно, что «Ратибор» переходит в «Ахмат». Этим он вызывал критику военных блогеров и бывших коллег по ЧВК «Вагнер». Действующие бойцы частной компании начали заявлять, что ушедший в чеченский спецназ командир « уже давно не боец» , пишет Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из командиров ЧВК «Вагнер» с позывным «Ратибор» впервые прокомментировал переход в состав чеченского спецназа «Ахмат». По его словам, после смены команды ничего сильно не поменяется. «Мы возьмем всех: неважно, кто ты, — „амбрелла“ не „амбрелла“ (осужденные — прим. URA.RU), даже и в полку создадим отдельное. Все будет то же самое, как в ЧВК „Вагнер“, один в один», — заявил «Ратибор». Его аудиосообщение опубликовано в telegram-канале «Канал специального назначения». Ранее стало известно, что «Ратибор» переходит в «Ахмат». Этим он вызывал критику военных блогеров и бывших коллег по ЧВК «Вагнер». Действующие бойцы частной компании начали заявлять, что ушедший в чеченский спецназ командир «уже давно не боец», пишет Pravda.Ru.