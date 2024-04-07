Командир ЧВК «Вагнер» «Ратибор» впервые прокомментировал переход в «Ахмат»

Один из командиров ЧВК «Вагнер» с позывным «Ратибор» впервые прокомментировал переход в состав чеченского спецназа «Ахмат». По его словам, после смены команды ничего сильно не поменяется.
«Мы возьмем всех: неважно, кто ты, — „амбрелла“ не „амбрелла“ (осужденные — прим. URA.RU), даже и в полку создадим отдельное. Все будет то же самое, как в ЧВК „Вагнер“, один в один», — заявил «Ратибор». Его аудиосообщение опубликовано в telegram-канале «Канал специального назначения».
Ранее стало известно, что «Ратибор» переходит в «Ахмат». Этим он вызывал критику военных блогеров и бывших коллег по ЧВК «Вагнер». Действующие бойцы частной компании начали заявлять, что ушедший в чеченский спецназ командир «
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