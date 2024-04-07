Командир ЧВК «Вагнер» «Ратибор» впервые прокомментировал переход в «Ахмат»

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Открытие фонда «Защитники Отечества». Челябинск , шеврон, вагнер, патч, группа вагнер
«Ратибор» заявил, что после перехода в «Ахмат» порядки останутся, как в ЧВК «Вагнер» Фото:

Один из командиров ЧВК «Вагнер» с позывным «Ратибор» впервые прокомментировал переход в состав чеченского спецназа «Ахмат». По его словам, после смены команды ничего сильно не поменяется.

«Мы возьмем всех: неважно, кто ты, — „амбрелла“ не „амбрелла“ (осужденные — прим. URA.RU), даже и в полку создадим отдельное. Все будет то же самое, как в ЧВК „Вагнер“, один в один», — заявил «Ратибор». Его аудиосообщение опубликовано в telegram-канале «Канал специального назначения».

Ранее стало известно, что «Ратибор» переходит в «Ахмат». Этим он вызывал критику военных блогеров и бывших коллег по ЧВК «Вагнер». Действующие бойцы частной компании начали заявлять, что ушедший в чеченский спецназ командир «уже давно не боец», пишет Pravda.Ru.

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Один из командиров ЧВК «Вагнер» с позывным «Ратибор» впервые прокомментировал переход в состав чеченского спецназа «Ахмат». По его словам, после смены команды ничего сильно не поменяется. «Мы возьмем всех: неважно, кто ты, — „амбрелла“ не „амбрелла“ (осужденные — прим. URA.RU), даже и в полку создадим отдельное. Все будет то же самое, как в ЧВК „Вагнер“, один в один», — заявил «Ратибор». Его аудиосообщение опубликовано в telegram-канале «Канал специального назначения». Ранее стало известно, что «Ратибор» переходит в «Ахмат». Этим он вызывал критику военных блогеров и бывших коллег по ЧВК «Вагнер». Действующие бойцы частной компании начали заявлять, что ушедший в чеченский спецназ командир «уже давно не боец», пишет Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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