Многодетная семья курганского участника СВО эвакуировалась, не дожидаясь паводка. Фото

07 апреля 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Курганская семья участника СВО эвакуировалась из зоны паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Звериноголовском округе (Курганская область) мать с тремя детьми эвакуировалась, не дожидаясь паводка. Муж женщины и отец детей из села Прорывное в настоящее время находится в зоне СВО. Об этом сообщает администрация округа. «В пункт временного размещения в селе Прорывное, расположенный в школе, прибывают жители. Одной из первых вместе с детьми сюда эвакуировалась Татьяна Ротмистрова. <…> Муж Татьяны участвует в СВО», — говорится в паблике администрации соцсети «ВКонтакте». Решение женщина приняла не дожидаясь прихода большой воды в дом. Решение в отсутствие главы семьи принималось без колебания. Дом Ротмистровых находится в зоне подтопления. Оставив имущество, многодетная семья эвакуировалась в сельскую школу, где находится ПВР. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Звериноголовского округа власти попросили эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды в их дома. Жители сел Звериноголовское, Озерное, Прорывное и деревни Верхняя Алабуга могут переехать с самым необходимым в четыре пункта временного размещения. Семья курганского участника СВО эвакуировалась в Звериноголовском округе VK Администрация Звериноголовского округа . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Звериноголовском округе (Курганская область) мать с тремя детьми эвакуировалась, не дожидаясь паводка. Муж женщины и отец детей из села Прорывное в настоящее время находится в зоне СВО. Об этом сообщает администрация округа. «В пункт временного размещения в селе Прорывное, расположенный в школе, прибывают жители. Одной из первых вместе с детьми сюда эвакуировалась Татьяна Ротмистрова. <…> Муж Татьяны участвует в СВО», — говорится в паблике администрации соцсети «ВКонтакте». Решение женщина приняла не дожидаясь прихода большой воды в дом. Решение в отсутствие главы семьи принималось без колебания. Дом Ротмистровых находится в зоне подтопления. Оставив имущество, многодетная семья эвакуировалась в сельскую школу, где находится ПВР. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Звериноголовского округа власти попросили эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды в их дома. Жители сел Звериноголовское, Озерное, Прорывное и деревни Верхняя Алабуга могут переехать с самым необходимым в четыре пункта временного размещения.