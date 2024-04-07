Многодетная семья курганского участника СВО эвакуировалась, не дожидаясь паводка. Фото

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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Курганская семья участника СВО эвакуировалась из зоны паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Звериноголовском округе (Курганская область) мать с тремя детьми эвакуировалась, не дожидаясь паводка. Муж женщины и отец детей из села Прорывное в настоящее время находится в зоне СВО. Об этом сообщает администрация округа.

«В пункт временного размещения в селе Прорывное, расположенный в школе, прибывают жители. Одной из первых вместе с детьми сюда эвакуировалась Татьяна Ротмистрова. <…> Муж Татьяны участвует в СВО», — говорится в паблике администрации соцсети «ВКонтакте». Решение женщина приняла не дожидаясь прихода большой воды в дом.

Решение в отсутствие главы семьи принималось без колебания. Дом Ротмистровых находится в зоне подтопления. Оставив имущество, многодетная семья эвакуировалась в сельскую школу, где находится ПВР.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Звериноголовского округа власти попросили эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды в их дома. Жители сел Звериноголовское, Озерное, Прорывное и деревни Верхняя Алабуга могут переехать с самым необходимым в четыре пункта временного размещения.

Семья курганского участника СВО эвакуировалась в Звериноголовском округе
Семья курганского участника СВО эвакуировалась в Звериноголовском округе

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В Звериноголовском округе (Курганская область) мать с тремя детьми эвакуировалась, не дожидаясь паводка. Муж женщины и отец детей из села Прорывное в настоящее время находится в зоне СВО. Об этом сообщает администрация округа. «В пункт временного размещения в селе Прорывное, расположенный в школе, прибывают жители. Одной из первых вместе с детьми сюда эвакуировалась Татьяна Ротмистрова. <…> Муж Татьяны участвует в СВО», — говорится в паблике администрации соцсети «ВКонтакте». Решение женщина приняла не дожидаясь прихода большой воды в дом. Решение в отсутствие главы семьи принималось без колебания. Дом Ротмистровых находится в зоне подтопления. Оставив имущество, многодетная семья эвакуировалась в сельскую школу, где находится ПВР. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Звериноголовского округа власти попросили эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды в их дома. Жители сел Звериноголовское, Озерное, Прорывное и деревни Верхняя Алабуга могут переехать с самым необходимым в четыре пункта временного размещения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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