Жителей курганского округа попросили заранее эвакуироваться из-за паводка

Власти Курганской области просят эвакуироваться жителей Звериноголовского округа

07 апреля 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Курганцев попросили эвакуироваться заранее из-за быстрого прихода воды (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жителей сел в Звериноголовском округе Курганской области, находящихся в зоне риска из-за паводка, попросили заранее эвакуироваться. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. «Уважаемые жители сел Звериноголовское, Озерное, Прорывное и деревни Верхняя Алабуга! Ситуация с паводком ухудшается, вода в Звериноголовское придет через день-два, в Прорывное и Озерное еще раньше. Еще пару дней назад ситуация была другой. Поэтому не ждите прихода воды, если живете на территории в зоне риска. Соберите документы, лекарства и вещи», — сообщили в telegram-канале мэрии округа. Жителей села Прорывное ждут в Прорывинской СОШ по улице Школьная, 33. Из села Озерное можно эвакуироваться в санаторий «Сосновая роща» и Искровскую СОШ. Остальные пункты временного размещения находятся в селах Звериноголовское (КОЦ, улица Октябрьская, 36б) и Круглое (Круглянская СОШ, Круглянский филиал «Березовский агропромышленный техникум»). Сообщалось, что в Звериноголовском округе будет работать лодочная переправа, если из-за паводка затопит дорогу. На левом берегу Тобола организован запас горючего, а также лекарств в ФАПах и аптеке санатория «Сосновая роща». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей сел в Звериноголовском округе Курганской области, находящихся в зоне риска из-за паводка, попросили заранее эвакуироваться. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. «Уважаемые жители сел Звериноголовское, Озерное, Прорывное и деревни Верхняя Алабуга! Ситуация с паводком ухудшается, вода в Звериноголовское придет через день-два, в Прорывное и Озерное еще раньше. Еще пару дней назад ситуация была другой. Поэтому не ждите прихода воды, если живете на территории в зоне риска. Соберите документы, лекарства и вещи», — сообщили в telegram-канале мэрии округа. Жителей села Прорывное ждут в Прорывинской СОШ по улице Школьная, 33. Из села Озерное можно эвакуироваться в санаторий «Сосновая роща» и Искровскую СОШ. Остальные пункты временного размещения находятся в селах Звериноголовское (КОЦ, улица Октябрьская, 36б) и Круглое (Круглянская СОШ, Круглянский филиал «Березовский агропромышленный техникум»). Сообщалось, что в Звериноголовском округе будет работать лодочная переправа, если из-за паводка затопит дорогу. На левом берегу Тобола организован запас горючего, а также лекарств в ФАПах и аптеке санатория «Сосновая роща».