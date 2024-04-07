Эвакуация проходит в связи с приходом воды через несколько дней (архивное фото)
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В микрорайоне Вороновка в Кургане продолжается эвакуация жителей. С утра 8 апреля все дороги, ведущие в садоводства, будут засыпаны.
«Просим собрать документы, личные вещи, продукты питания, воду. Отключите газ, электроэнергию и выйдите на улицу Гагарина», — сообщается в видео издания «Область 45».
Вороновку эвакуируют с 18:00 в связи с тем, что на территории Кургана вода придет уже 10—12 апреля. С утра 8 апреля все въезды в садоводства будут пересыпаны.
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