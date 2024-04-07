В микрорайоне Кургана продолжается эвакуация из-за наводнения. Видео

07 апреля 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Эвакуация проходит в связи с приходом воды через несколько дней (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В микрорайоне Вороновка в Кургане продолжается эвакуация жителей. С утра 8 апреля все дороги, ведущие в садоводства, будут засыпаны. «Просим собрать документы, личные вещи, продукты питания, воду. Отключите газ, электроэнергию и выйдите на улицу Гагарина», — сообщается в видео издания «Область 45». Вороновку эвакуируют с 18:00 в связи с тем, что на территории Кургана вода придет уже 10—12 апреля. С утра 8 апреля все въезды в садоводства будут пересыпаны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Вороновка в Кургане продолжается эвакуация жителей. С утра 8 апреля все дороги, ведущие в садоводства, будут засыпаны. «Просим собрать документы, личные вещи, продукты питания, воду. Отключите газ, электроэнергию и выйдите на улицу Гагарина», — сообщается в видео издания «Область 45». Вороновку эвакуируют с 18:00 в связи с тем, что на территории Кургана вода придет уже 10—12 апреля. С утра 8 апреля все въезды в садоводства будут пересыпаны.