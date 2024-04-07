В микрорайоне Кургана продолжается эвакуация из-за наводнения. Видео

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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Эвакуация проходит в связи с приходом воды через несколько дней (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В микрорайоне Вороновка в Кургане продолжается эвакуация жителей. С утра 8 апреля все дороги, ведущие в садоводства, будут засыпаны.

«Просим собрать документы, личные вещи, продукты питания, воду. Отключите газ, электроэнергию и выйдите на улицу Гагарина», — сообщается в видео издания «Область 45».

Вороновку эвакуируют с 18:00 в связи с тем, что на территории Кургана вода придет уже 10—12 апреля. С утра 8 апреля все въезды в садоводства будут пересыпаны.

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В микрорайоне Вороновка в Кургане продолжается эвакуация жителей. С утра 8 апреля все дороги, ведущие в садоводства, будут засыпаны. «Просим собрать документы, личные вещи, продукты питания, воду. Отключите газ, электроэнергию и выйдите на улицу Гагарина», — сообщается в видео издания «Область 45». Вороновку эвакуируют с 18:00 в связи с тем, что на территории Кургана вода придет уже 10—12 апреля. С утра 8 апреля все въезды в садоводства будут пересыпаны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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