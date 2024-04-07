112 рассказал подробности о расстреле полицейского и нападавших в Подмосковье

112: расстрелявший полицейского в Подмосковье был пойман на закладке

07 апреля 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Подозреваемого поймали на закладке наркотиков, сообщает 112 Фото: Илья Московец © URA.RU Убитый неизвестным в Щелково (Московская область) оказался оперуполномоченным, сообщает telegram-канал 112. Ранен еще один сотрудник полиции — помощник участкового. По сообщению канала, неизвестных было двое, один из них открыл огонь из пистолета, когда его ловили на закладке наркотиков. «Два правоохранителя погибли во время засады на наркодилеров в Ногинском районе. Это сотрудники Щелково — помощник участкового и оперуполномоченный», — пишут авторы канала. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов ловили закладчика, но тот неожиданно открыл огонь из пистолета, убив оперуполномоченного и ранив участкового. У подозреваемого был сообщник. Вместе они скрылись с места преступления. После чего был введен план «Перехват» и план «Сирена». В правоохранительных органах подтвердили ТАСС информацию о нападении на полицейских и убийстве одного из них. Корреспондент URA.RU направлял запрос в местное отделение МВД для уточнения информации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Убитый неизвестным в Щелково (Московская область) оказался оперуполномоченным, сообщает telegram-канал 112. Ранен еще один сотрудник полиции — помощник участкового. По сообщению канала, неизвестных было двое, один из них открыл огонь из пистолета, когда его ловили на закладке наркотиков. «Два правоохранителя погибли во время засады на наркодилеров в Ногинском районе. Это сотрудники Щелково — помощник участкового и оперуполномоченный», — пишут авторы канала. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов ловили закладчика, но тот неожиданно открыл огонь из пистолета, убив оперуполномоченного и ранив участкового. У подозреваемого был сообщник. Вместе они скрылись с места преступления. После чего был введен план «Перехват» и план «Сирена». В правоохранительных органах подтвердили ТАСС информацию о нападении на полицейских и убийстве одного из них. Корреспондент URA.RU направлял запрос в местное отделение МВД для уточнения информации. Ответ ожидается.