112 рассказал подробности о расстреле полицейского и нападавших в Подмосковье

112: расстрелявший полицейского в Подмосковье был пойман на закладке
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, наркотики, поиск наркотиков, закладка, закладчик
Подозреваемого поймали на закладке наркотиков, сообщает 112 Фото:

Убитый неизвестным в Щелково (Московская область) оказался оперуполномоченным, сообщает telegram-канал 112. Ранен еще один сотрудник полиции — помощник участкового. По сообщению канала, неизвестных было двое, один из них открыл огонь из пистолета, когда его ловили на закладке наркотиков.

«Два правоохранителя погибли во время засады на наркодилеров в Ногинском районе. Это сотрудники Щелково — помощник участкового и оперуполномоченный», — пишут авторы канала. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов ловили закладчика, но тот неожиданно открыл огонь из пистолета, убив оперуполномоченного и ранив участкового. У подозреваемого был сообщник. Вместе они скрылись с места преступления. После чего был введен план «Перехват» и план «Сирена».

В правоохранительных органах подтвердили ТАСС информацию о нападении на полицейских и убийстве одного из них. Корреспондент URA.RU направлял запрос в местное отделение МВД для уточнения информации. Ответ ожидается.

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Убитый неизвестным в Щелково (Московская область) оказался оперуполномоченным, сообщает telegram-канал 112. Ранен еще один сотрудник полиции — помощник участкового. По сообщению канала, неизвестных было двое, один из них открыл огонь из пистолета, когда его ловили на закладке наркотиков. «Два правоохранителя погибли во время засады на наркодилеров в Ногинском районе. Это сотрудники Щелково — помощник участкового и оперуполномоченный», — пишут авторы канала. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов ловили закладчика, но тот неожиданно открыл огонь из пистолета, убив оперуполномоченного и ранив участкового. У подозреваемого был сообщник. Вместе они скрылись с места преступления. После чего был введен план «Перехват» и план «Сирена». В правоохранительных органах подтвердили ТАСС информацию о нападении на полицейских и убийстве одного из них. Корреспондент URA.RU направлял запрос в местное отделение МВД для уточнения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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