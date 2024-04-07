Замначальника МЧС в Курганской области прокомментировал паводковую обстановку

Замначальника МЧС Курганской области Пелих: все силы направлены на эвакуацию

07 апреля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Все силы спецслужб сосредоточены на проведении превентивных мероприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области складывается неблагоприятная паводковая обстановка, и все силы направлены на проведение превентивных мероприятий, среди которых значимая роль отводится эвакуации населения. Об этом заявил замначальника по антикризисному управлению МЧС России в регионе, полковник внутренней службы Дмитрий Пелих. «В Курганской области складывается крайне неблагоприятная паводковая обстановка. В зоны возможного затопления попадают шесть муниципальных округов, в том числе областной центр — 62 населенных пункта с населением свыше 18 тысяч человек. В регионе действует режим повышенной готовности. Все силы и средства сосредоточены на проведении превентивных мероприятий, среди которых значимая роль отводится заблаговременной эвакуации населения», — заявил Пелих в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. Президент России Владимир Путин провел совещание с главой МЧС Александром Куренковым. На нем в том числе обсуждался прогноз паводка по Курганской и Тюменской областям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области складывается неблагоприятная паводковая обстановка, и все силы направлены на проведение превентивных мероприятий, среди которых значимая роль отводится эвакуации населения. Об этом заявил замначальника по антикризисному управлению МЧС России в регионе, полковник внутренней службы Дмитрий Пелих. «В Курганской области складывается крайне неблагоприятная паводковая обстановка. В зоны возможного затопления попадают шесть муниципальных округов, в том числе областной центр — 62 населенных пункта с населением свыше 18 тысяч человек. В регионе действует режим повышенной готовности. Все силы и средства сосредоточены на проведении превентивных мероприятий, среди которых значимая роль отводится заблаговременной эвакуации населения», — заявил Пелих в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. Президент России Владимир Путин провел совещание с главой МЧС Александром Куренковым. На нем в том числе обсуждался прогноз паводка по Курганской и Тюменской областям.