Замначальника МЧС в Курганской области прокомментировал паводковую обстановку

Замначальника МЧС Курганской области Пелих: все силы направлены на эвакуацию
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Пресс-конференция в главном управлении МЧС России. Курган, мчс россии
Все силы спецслужб сосредоточены на проведении превентивных мероприятий Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области складывается неблагоприятная паводковая обстановка, и все силы направлены на проведение превентивных мероприятий, среди которых значимая роль отводится эвакуации населения. Об этом заявил замначальника по антикризисному управлению МЧС России в регионе, полковник внутренней службы Дмитрий Пелих.

«В Курганской области складывается крайне неблагоприятная паводковая обстановка. В зоны возможного затопления попадают шесть муниципальных округов, в том числе областной центр — 62 населенных пункта с населением свыше 18 тысяч человек. В регионе действует режим повышенной готовности. Все силы и средства сосредоточены на проведении превентивных мероприятий, среди которых значимая роль отводится заблаговременной эвакуации населения», — заявил Пелих в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Президент России Владимир Путин провел совещание с главой МЧС Александром Куренковым. На нем в том числе обсуждался прогноз паводка по Курганской и Тюменской областям.

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В Курганской области складывается неблагоприятная паводковая обстановка, и все силы направлены на проведение превентивных мероприятий, среди которых значимая роль отводится эвакуации населения. Об этом заявил замначальника по антикризисному управлению МЧС России в регионе, полковник внутренней службы Дмитрий Пелих. «В Курганской области складывается крайне неблагоприятная паводковая обстановка. В зоны возможного затопления попадают шесть муниципальных округов, в том числе областной центр — 62 населенных пункта с населением свыше 18 тысяч человек. В регионе действует режим повышенной готовности. Все силы и средства сосредоточены на проведении превентивных мероприятий, среди которых значимая роль отводится заблаговременной эвакуации населения», — заявил Пелих в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. Президент России Владимир Путин провел совещание с главой МЧС Александром Куренковым. На нем в том числе обсуждался прогноз паводка по Курганской и Тюменской областям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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