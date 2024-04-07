Глава ГУР Украины Буданов* признал, что Киев не может уничтожить Крымский мост

07 апреля 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Украина «работает» над планами по уничтожению Крымского моста, заявил Кирилл Буданов* Фото: Официальный сайт президента Украины Крымский мост хорошо защищен, поэтому у Киева не получается его разрушить. Об этом заявил глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). «Крымский мост хорошо защищен, но все работают над этой проблемой», — ответил Буданов на вопрос журналиста телеканала ARD о том, почему Украина до сих пор не уничтожила мост. Его слова приводит издание Tagesschau . Украинские представители постоянно грозятся уничтожить Крымский мост. Так, чиновник ГУР заявил, что Киев может повторить попытку атаки объекта в начале 2024 года. В оборонном комитете Совфеда сообщали, что в РФ ежедневно отрабатываются меры защиты объекта. *Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крымский мост хорошо защищен, поэтому у Киева не получается его разрушить. Об этом заявил глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). «Крымский мост хорошо защищен, но все работают над этой проблемой», — ответил Буданов на вопрос журналиста телеканала ARD о том, почему Украина до сих пор не уничтожила мост. Его слова приводит издание Tagesschau. Украинские представители постоянно грозятся уничтожить Крымский мост. Так, чиновник ГУР заявил, что Киев может повторить попытку атаки объекта в начале 2024 года. В оборонном комитете Совфеда сообщали, что в РФ ежедневно отрабатываются меры защиты объекта. *Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.