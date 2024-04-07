Глава ГУР Украины Буданов* признал, что Киев не может уничтожить Крымский мост

Крымский мост хорошо защищен, поэтому у Киева не получается его разрушить. Об этом заявил глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).
«Крымский мост хорошо защищен, но все работают над этой проблемой», — ответил Буданов на вопрос журналиста телеканала ARD о том, почему Украина до сих пор не уничтожила мост. Его слова приводит издание
Украинские представители постоянно грозятся уничтожить Крымский мост. Так, чиновник ГУР заявил, что Киев может повторить попытку атаки объекта в начале 2024 года. В оборонном комитете Совфеда сообщали, что в РФ ежедневно отрабатываются меры защиты объекта.
*Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.