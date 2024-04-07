Стала известна личность погибшего полицейского в Подмосковье

МВД: в Подмосковье погиб полицейские Ефименко, у которого осталось две дочери
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Труп бизнесмена Владимира Михеева в Университетском переулке. Екатеринбург, полиция, судмедэкспертиза, следственные действия
Семье погибшего полицейского окажут необходимую помощь (архивное фото) Фото:

Полицейским, которого убили в Подмосковье 7 апреля, оказался 40-летний старший прапорщик Сергей Ефименко. У него остались две дочери. Об этом сообщили в МВД России.

«Старший прапорщик полиции Сергей Ефименко родился 27 июня 1983 года. В органах внутренних дел с июля 2004 года, с февраля 2017 года проходил службу в ОУУПиПДН МУ МВД России „Щелковское“. У Сергея остались две дочери», — сказано в telegram-канале ведомства. Также там отметили, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

Инцидент произошел 7 апреля в подмосковном Щелково. Там сотрудники правоохранительных органов ловили закладчика, но тот неожиданно открыл огонь из пистолета. Один полицейский убит, второй — ранен. Был введен план «Сирена».

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Полицейским, которого убили в Подмосковье 7 апреля, оказался 40-летний старший прапорщик Сергей Ефименко. У него остались две дочери. Об этом сообщили в МВД России. «Старший прапорщик полиции Сергей Ефименко родился 27 июня 1983 года. В органах внутренних дел с июля 2004 года, с февраля 2017 года проходил службу в ОУУПиПДН МУ МВД России „Щелковское“. У Сергея остались две дочери», — сказано в telegram-канале ведомства. Также там отметили, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь. Инцидент произошел 7 апреля в подмосковном Щелково. Там сотрудники правоохранительных органов ловили закладчика, но тот неожиданно открыл огонь из пистолета. Один полицейский убит, второй — ранен. Был введен план «Сирена».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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