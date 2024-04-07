Происшествия 112: в Подмосковье неизвестный расстрелял полицейского, введен план «Сирена» 07 апреля 2024 в 19:56 Размер текста - 17 + Неизвестному удалось ранить еще одного полицейского, пишет 112 Фото: Григорий Бергал © URA.RU В Щелково (Московская область) неизвестный убил полицейского и ранил его коллегу. Введен план «Сирена». Об этом сообщает источник. «В подмосковном Щелково введен план „Сирена“ после убийства полицейского», — сообщает telegram-канал 112. Уточняется, что нападавший ранил еще одного полицейского. Полиция разыскивает подозреваемого.



Корреспондент URA.RU направил запрос в местное отделение МВД для уточнения информации. Ответ ожидается. План «Сирена» уже вводили после теракта в Подмосковном «Крокус сити Холле». URA.RU рассказывало, что означает план «Сирена» и какие следственные мероприятия ему сопутствуют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Щелково (Московская область) неизвестный убил полицейского и ранил его коллегу. Введен план «Сирена». Об этом сообщает источник. «В подмосковном Щелково введен план „Сирена“ после убийства полицейского», — сообщает telegram-канал 112. Уточняется, что нападавший ранил еще одного полицейского. Полиция разыскивает подозреваемого. Корреспондент URA.RU направил запрос в местное отделение МВД для уточнения информации. Ответ ожидается. План «Сирена» уже вводили после теракта в Подмосковном «Крокус сити Холле». URA.RU рассказывало, что означает план «Сирена» и какие следственные мероприятия ему сопутствуют. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям