112: в Подмосковье неизвестный расстрелял полицейского, введен план «Сирена»

В Щелково (Московская область) неизвестный убил полицейского и ранил его коллегу. Введен план «Сирена». Об этом сообщает источник.
«В подмосковном Щелково введен план „Сирена“ после убийства полицейского», — сообщает telegram-канал 112. Уточняется, что нападавший ранил еще одного полицейского. Полиция разыскивает подозреваемого.
Корреспондент URA.RU направил запрос в местное отделение МВД для уточнения информации. Ответ ожидается.
План «Сирена» уже вводили после теракта в Подмосковном «Крокус сити Холле». URA.RU рассказывало, что означает план «Сирена» и какие следственные мероприятия ему сопутствуют.
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