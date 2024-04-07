112: в Подмосковье неизвестный расстрелял полицейского, введен план «Сирена»

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Последствия атаки БПЛА по адресу Ленинский проспект 92к1. Москва, полицейский, перекрытие, полиция, оцепление, оцепление чп
Неизвестному удалось ранить еще одного полицейского, пишет 112 Фото:

В Щелково (Московская область) неизвестный убил полицейского и ранил его коллегу. Введен план «Сирена». Об этом сообщает источник.

«В подмосковном Щелково введен план „Сирена“ после убийства полицейского», — сообщает telegram-канал 112. Уточняется, что нападавший ранил еще одного полицейского. Полиция разыскивает подозреваемого.

Корреспондент URA.RU направил запрос в местное отделение МВД для уточнения информации. Ответ ожидается.

План «Сирена» уже вводили после теракта в Подмосковном «Крокус сити Холле». URA.RU рассказывало, что означает план «Сирена» и какие следственные мероприятия ему сопутствуют.

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В Щелково (Московская область) неизвестный убил полицейского и ранил его коллегу. Введен план «Сирена». Об этом сообщает источник. «В подмосковном Щелково введен план „Сирена“ после убийства полицейского», — сообщает telegram-канал 112. Уточняется, что нападавший ранил еще одного полицейского. Полиция разыскивает подозреваемого. Корреспондент URA.RU направил запрос в местное отделение МВД для уточнения информации. Ответ ожидается. План «Сирена» уже вводили после теракта в Подмосковном «Крокус сити Холле». URA.RU рассказывало, что означает план «Сирена» и какие следственные мероприятия ему сопутствуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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