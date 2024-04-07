Глава МАГАТЭ назвал безрассудной атаку ВСУ на ЗАЭС

Атака беспилотниками Запорожской АЭС, которую совершили ВСУ, является безрассудной. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«Это явное нарушение базовых принципов защиты крупнейшей АЭС в Европе. Такие безрассудные атаки значительно повышают риск серьезной ядерной аварии», — заявил Гросси на своей странице в соцсети Х.
Он призвал ВСУ прекратить атаковать Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ добавили, что совершенный 7 апреля удар не повлиял на ядерную безопасность блока №6.
Атака беспилотниками Запорожской АЭС произошла 7 апреля. Дрон ВСУ нанес удар по шестому куполу энергоблока. В корпорации «Росатом» сообщили, что из-за атак были ранены трое работников станции.
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