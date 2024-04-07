07 апреля 2024

Глава МАГАТЭ назвал безрассудной атаку ВСУ на ЗАЭС

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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар
Атака на ЗАЭС является безрассудной, заявил Рафаэль Гросси Фото:

Атака беспилотниками Запорожской АЭС, которую совершили ВСУ, является безрассудной. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Это явное нарушение базовых принципов защиты крупнейшей АЭС в Европе. Такие безрассудные атаки значительно повышают риск серьезной ядерной аварии», — заявил Гросси на своей странице в соцсети Х.

Он призвал ВСУ прекратить атаковать Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ добавили, что совершенный 7 апреля удар не повлиял на ядерную безопасность блока №6.

Атака беспилотниками Запорожской АЭС произошла 7 апреля. Дрон ВСУ нанес удар по шестому куполу энергоблока. В корпорации «Росатом» сообщили, что из-за атак были ранены трое работников станции.

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Атака беспилотниками Запорожской АЭС, которую совершили ВСУ, является безрассудной. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. «Это явное нарушение базовых принципов защиты крупнейшей АЭС в Европе. Такие безрассудные атаки значительно повышают риск серьезной ядерной аварии», — заявил Гросси на своей странице в соцсети Х. Он призвал ВСУ прекратить атаковать Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ добавили, что совершенный 7 апреля удар не повлиял на ядерную безопасность блока №6. Атака беспилотниками Запорожской АЭС произошла 7 апреля. Дрон ВСУ нанес удар по шестому куполу энергоблока. В корпорации «Росатом» сообщили, что из-за атак были ранены трое работников станции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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