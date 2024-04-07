07 апреля 2024

В Звериноголовском округе ввели режим ЧС из-за паводка

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Паводок Затопленные дома Курган, паводок, кресла в воде, наводнение
В Звериноголовском округе власти объявили режим ЧС из-за наводнения Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Власти Звериноголовского округа Курганской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Соответствующее постановление подписала глава муниципалитета Марина Панкратова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В результате резкого подъема уровня воды в реке Тобол по прогнозу МЧС возникла угроза подтопления населенных пунктов Звериноголовского округа — с. Прорывное, с. Озерное, с. Звериноголовское, д. Верхняя Алабуга, с. Бугровое, д. Редуть. Установить зону ЧС в границах вышеперечисленных населенных пунктов и прилегающих территориях», — говорится в сообщении представителей областных властей.

Жители этих населенных пунктов должны заранее эвакуироваться. Им рекомендовано взять документы, ценные вещи, вывезти технику и мебель, отметили в пресс-службе областных властей.

Ранее замначальника по антикризисному управлению МЧС России в регионе, полковник внутренней службы Дмитрий Пелих рассказал, что в Курганской области складывается неблагоприятная паводковая обстановка. Все силы направлены на проведение превентивных мероприятий, среди которых значимая роль отводится эвакуации населения.

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Власти Звериноголовского округа Курганской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Соответствующее постановление подписала глава муниципалитета Марина Панкратова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «В результате резкого подъема уровня воды в реке Тобол по прогнозу МЧС возникла угроза подтопления населенных пунктов Звериноголовского округа — с. Прорывное, с. Озерное, с. Звериноголовское, д. Верхняя Алабуга, с. Бугровое, д. Редуть. Установить зону ЧС в границах вышеперечисленных населенных пунктов и прилегающих территориях», — говорится в сообщении представителей областных властей. Жители этих населенных пунктов должны заранее эвакуироваться. Им рекомендовано взять документы, ценные вещи, вывезти технику и мебель, отметили в пресс-службе областных властей. Ранее замначальника по антикризисному управлению МЧС России в регионе, полковник внутренней службы Дмитрий Пелих рассказал, что в Курганской области складывается неблагоприятная паводковая обстановка. Все силы направлены на проведение превентивных мероприятий, среди которых значимая роль отводится эвакуации населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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