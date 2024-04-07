Президент Финляндии призвал к продолжению боев на Украине

08 апреля 2024 в 02:39 Размер текста - 17 +

Мир на Украине достижим лишь через продолжение боев, заявил Александер Стубб Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Финляндии Александер Стубб высказал мнение, что мир на Украине может быть достигнут только через продолжение боевых действий. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNN. «Единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это через поле боя», — подчеркнул Стубб. Он отметил, что сейчас нет причин для мирных переговоров. Помимо этого Стубб подчеркнул, что у Финляндии с Россией в данный момент нет никакого политического диалога. По его мнению, именно этого не хватает для начала мирных переговоров по Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Финляндии Александер Стубб высказал мнение, что мир на Украине может быть достигнут только через продолжение боевых действий. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNN. «Единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это через поле боя», — подчеркнул Стубб. Он отметил, что сейчас нет причин для мирных переговоров. Помимо этого Стубб подчеркнул, что у Финляндии с Россией в данный момент нет никакого политического диалога. По его мнению, именно этого не хватает для начала мирных переговоров по Украине.