Президент Финляндии призвал к продолжению боев на Украине

Мир на Украине достижим лишь через продолжение боев, заявил Александер Стубб
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Финляндии Александер Стубб высказал мнение, что мир на Украине может быть достигнут только через продолжение боевых действий. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNN.
«Единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это через поле боя», —
Помимо этого Стубб подчеркнул, что у Финляндии с Россией в данный момент нет никакого политического диалога. По его мнению, именно этого не хватает для начала мирных переговоров по Украине.
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