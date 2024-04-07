07 апреля 2024

Президент Финляндии призвал к продолжению боев на Украине

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Мир на Украине достижим лишь через продолжение боев, заявил Александер Стубб Фото:
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Президент Финляндии Александер Стубб высказал мнение, что мир на Украине может быть достигнут только через продолжение боевых действий. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNN.

«Единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это через поле боя», — подчеркнул Стубб. Он отметил, что сейчас нет причин для мирных переговоров.

Помимо этого Стубб подчеркнул, что у Финляндии с Россией в данный момент нет никакого политического диалога. По его мнению, именно этого не хватает для начала мирных переговоров по Украине.

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Президент Финляндии Александер Стубб высказал мнение, что мир на Украине может быть достигнут только через продолжение боевых действий. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNN. «Единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это через поле боя», — подчеркнул Стубб. Он отметил, что сейчас нет причин для мирных переговоров. Помимо этого Стубб подчеркнул, что у Финляндии с Россией в данный момент нет никакого политического диалога. По его мнению, именно этого не хватает для начала мирных переговоров по Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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