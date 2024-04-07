Медведев назвал лидеров западных стран соучастниками теракта в «Крокусе»

08 апреля 2024 в 02:47 Размер текста - 17 +

Лидера стран Запада соучастники теракта в «Крокусе», заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил лидеров западных стран в соучастии в теракте, произошедшем в «Крокус сити холле», за которым, по его словам, стоит Украина. Он выразил свою позицию в социальной сети X. «Настоящие наниматели — бандеровские ублюдки, ваши выкормыши. А соучастники это убийства — все вы, [президент США Джо] Байден, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [премьер Британии Риши] Сунак, [канцлер ФРГ Олаф] Шольц и остальные», — заявил Медведев. В своем сообщении Медведев также иронически обратился к западным лидерам. Он упомянул о заявлениях террористов, которые рассказали о миллионе рублей, обещанном в Киеве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил лидеров западных стран в соучастии в теракте, произошедшем в «Крокус сити холле», за которым, по его словам, стоит Украина. Он выразил свою позицию в социальной сети X. «Настоящие наниматели — бандеровские ублюдки, ваши выкормыши. А соучастники это убийства — все вы, [президент США Джо] Байден, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [премьер Британии Риши] Сунак, [канцлер ФРГ Олаф] Шольц и остальные», — заявил Медведев. В своем сообщении Медведев также иронически обратился к западным лидерам. Он упомянул о заявлениях террористов, которые рассказали о миллионе рублей, обещанном в Киеве.