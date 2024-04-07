07 апреля 2024

Медведев назвал лидеров западных стран соучастниками теракта в «Крокусе»

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ХХ съезд партии "Единая Россия", третий этап. Москва, медведев дмитрий
Лидера стран Запада соучастники теракта в «Крокусе», заявил Дмитрий Медведев Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил лидеров западных стран в соучастии в теракте, произошедшем в «Крокус сити холле», за которым, по его словам, стоит Украина. Он выразил свою позицию в социальной сети X.

«Настоящие наниматели — бандеровские ублюдки, ваши выкормыши. А соучастники это убийства — все вы, [президент США Джо] Байден, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [премьер Британии Риши] Сунак, [канцлер ФРГ Олаф] Шольц и остальные», — заявил Медведев.

В своем сообщении Медведев также иронически обратился к западным лидерам. Он упомянул о заявлениях террористов, которые рассказали о миллионе рублей, обещанном в Киеве.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил лидеров западных стран в соучастии в теракте, произошедшем в «Крокус сити холле», за которым, по его словам, стоит Украина. Он выразил свою позицию в социальной сети X. «Настоящие наниматели — бандеровские ублюдки, ваши выкормыши. А соучастники это убийства — все вы, [президент США Джо] Байден, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [премьер Британии Риши] Сунак, [канцлер ФРГ Олаф] Шольц и остальные», — заявил Медведев. В своем сообщении Медведев также иронически обратился к западным лидерам. Он упомянул о заявлениях террористов, которые рассказали о миллионе рублей, обещанном в Киеве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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