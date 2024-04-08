Курганцы обсуждают возможный рост цен на такси из-за наводнения

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Обзорная по городу. Пермь , такси, общественный транспорт
Курганцам рассказали, что цены на перевозки не изменились (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Курганцы решили, что цены на услуги такси и перевозку грузов выросли с началом эвакуации из-за паводка Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в одном из эвакуирующихся СНТ — «КМЗ-1». Пресс-служба сервиса заказа такси опровергла информацию о росте цен.

«Цены в „Максим“, и везде, где „Газели“ и грузчики, поднялись вдвое», — рассказала местная жительница корреспонденту. Также она отметила, что хотелось бы, чтобы волонтеры с машинами помогали людям с эвакуацией — бесплатно.

Корреспондент URA.RU задал вопрос о ценах одному из водителей, осуществляющему перевозки с помощью сервиса заказа такси. Тот рассказал, что цены из-за паводка не поднимались.

URA.RU обратилось в пресс-службу сервиса заказа такси «Максим». Там опровергли информацию о том, что цены были повышены. «Ваша информация неверна. В сервисе „Максим“ тарифы не менялись», — сообщил представитель пресс-службы сервиса. Также он отметил, что средний чек остался прежним, как и в конце прошедшего месяца.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области назвали еще шесть эвакуируемых населенных пунктов. В список попали села Нижнее, Обанино, Закаулово, Толствоверетено (Куртамышский округ), Гагарье (Юргамышский округ).

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Курганцы решили, что цены на услуги такси и перевозку грузов выросли с началом эвакуации из-за паводка Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в одном из эвакуирующихся СНТ — «КМЗ-1». Пресс-служба сервиса заказа такси опровергла информацию о росте цен. «Цены в „Максим“, и везде, где „Газели“ и грузчики, поднялись вдвое», — рассказала местная жительница корреспонденту. Также она отметила, что хотелось бы, чтобы волонтеры с машинами помогали людям с эвакуацией — бесплатно. Корреспондент URA.RU задал вопрос о ценах одному из водителей, осуществляющему перевозки с помощью сервиса заказа такси. Тот рассказал, что цены из-за паводка не поднимались. URA.RU обратилось в пресс-службу сервиса заказа такси «Максим». Там опровергли информацию о том, что цены были повышены. «Ваша информация неверна. В сервисе „Максим“ тарифы не менялись», — сообщил представитель пресс-службы сервиса. Также он отметил, что средний чек остался прежним, как и в конце прошедшего месяца. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области назвали еще шесть эвакуируемых населенных пунктов. В список попали села Нижнее, Обанино, Закаулово, Толствоверетено (Куртамышский округ), Гагарье (Юргамышский округ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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