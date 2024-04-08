Курганцы обсуждают возможный рост цен на такси из-за наводнения

08 апреля 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Курганцам рассказали, что цены на перевозки не изменились (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганцы решили, что цены на услуги такси и перевозку грузов выросли с началом эвакуации из-за паводка Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в одном из эвакуирующихся СНТ — «КМЗ-1». Пресс-служба сервиса заказа такси опровергла информацию о росте цен. «Цены в „Максим“, и везде, где „Газели“ и грузчики, поднялись вдвое», — рассказала местная жительница корреспонденту. Также она отметила, что хотелось бы, чтобы волонтеры с машинами помогали людям с эвакуацией — бесплатно. Корреспондент URA.RU задал вопрос о ценах одному из водителей, осуществляющему перевозки с помощью сервиса заказа такси. Тот рассказал, что цены из-за паводка не поднимались. URA.RU обратилось в пресс-службу сервиса заказа такси «Максим». Там опровергли информацию о том, что цены были повышены. «Ваша информация неверна. В сервисе „Максим“ тарифы не менялись», — сообщил представитель пресс-службы сервиса. Также он отметил, что средний чек остался прежним, как и в конце прошедшего месяца. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области назвали еще шесть эвакуируемых населенных пунктов. В список попали села Нижнее, Обанино, Закаулово, Толствоверетено (Куртамышский округ), Гагарье (Юргамышский округ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцы решили, что цены на услуги такси и перевозку грузов выросли с началом эвакуации из-за паводка Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в одном из эвакуирующихся СНТ — «КМЗ-1». Пресс-служба сервиса заказа такси опровергла информацию о росте цен. «Цены в „Максим“, и везде, где „Газели“ и грузчики, поднялись вдвое», — рассказала местная жительница корреспонденту. Также она отметила, что хотелось бы, чтобы волонтеры с машинами помогали людям с эвакуацией — бесплатно. Корреспондент URA.RU задал вопрос о ценах одному из водителей, осуществляющему перевозки с помощью сервиса заказа такси. Тот рассказал, что цены из-за паводка не поднимались. URA.RU обратилось в пресс-службу сервиса заказа такси «Максим». Там опровергли информацию о том, что цены были повышены. «Ваша информация неверна. В сервисе „Максим“ тарифы не менялись», — сообщил представитель пресс-службы сервиса. Также он отметил, что средний чек остался прежним, как и в конце прошедшего месяца. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области назвали еще шесть эвакуируемых населенных пунктов. В список попали села Нижнее, Обанино, Закаулово, Толствоверетено (Куртамышский округ), Гагарье (Юргамышский округ).