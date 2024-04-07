07 апреля 2024

В Курганской области объявили об эвакуации жителей еще шести населенных пунктов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
МЧС объявило об эвакуации сел еще в трех округах Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области жителей сел Нижнее, Обанино, Закаулово, Толствоверетено (Куртамышский округ), Гагарье (Юргамышский округ) и рабочий поселок Лебяжье (Лебяжьевский округ) призвали эвакуироваться из-за роста уровня воды на реке Тобол. Об этом сообщается в SMS-рассылке от РСЧС.

«В населенных пунктах Нижнее, Обанино, Закаулово, Толствоверетено, Гагарье и Лебяжье на реке Тобол рост уровня воды. Эвакуируйтесь из зоны возможного затопления!» — говорится в сообщении. Развернуты пункты временного размещения, при необходимости обращайтесь в администрацию округов

Ранее URA.RU писало об эвакуации сел в Каргапольском, Макушинском, Белозерском и Кетовском округах. По прогнозу МЧС, в регионе затопление грозит 62 населенных пунктам. Вся информация о ситуации с паводком в онлайн-трансляции.

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В Курганской области жителей сел Нижнее, Обанино, Закаулово, Толствоверетено (Куртамышский округ), Гагарье (Юргамышский округ) и рабочий поселок Лебяжье (Лебяжьевский округ) призвали эвакуироваться из-за роста уровня воды на реке Тобол. Об этом сообщается в SMS-рассылке от РСЧС. «В населенных пунктах Нижнее, Обанино, Закаулово, Толствоверетено, Гагарье и Лебяжье на реке Тобол рост уровня воды. Эвакуируйтесь из зоны возможного затопления!» — говорится в сообщении. Развернуты пункты временного размещения, при необходимости обращайтесь в администрацию округов Ранее URA.RU писало об эвакуации сел в Каргапольском, Макушинском, Белозерском и Кетовском округах. По прогнозу МЧС, в регионе затопление грозит 62 населенных пунктам. Вся информация о ситуации с паводком в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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