Происшествия В Курганской области объявили об эвакуации жителей еще шести населенных пунктов. Скрин 08 апреля 2024 в 12:04 Размер текста - 17 + МЧС объявило об эвакуации сел еще в трех округах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области жителей сел Нижнее, Обанино, Закаулово, Толствоверетено (Куртамышский округ), Гагарье (Юргамышский округ) и рабочий поселок Лебяжье (Лебяжьевский округ) призвали эвакуироваться из-за роста уровня воды на реке Тобол. Об этом сообщается в SMS-рассылке от РСЧС. «В населенных пунктах Нижнее, Обанино, Закаулово, Толствоверетено, Гагарье и Лебяжье на реке Тобол рост уровня воды. Эвакуируйтесь из зоны возможного затопления!» — говорится в сообщении. Развернуты пункты временного размещения, при необходимости обращайтесь в администрацию округов Ранее URA.RU писало об эвакуации сел в Каргапольском, Макушинском, Белозерском и Кетовском округах. По прогнозу МЧС, в регионе затопление грозит 62 населенных пунктам. Вся информация о ситуации с паводком в онлайн-трансляции. Скрин корреспондента URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Курганской области жителей сел Нижнее, Обанино, Закаулово, Толствоверетено (Куртамышский округ), Гагарье (Юргамышский округ) и рабочий поселок Лебяжье (Лебяжьевский округ) призвали эвакуироваться из-за роста уровня воды на реке Тобол. Об этом сообщается в SMS-рассылке от РСЧС. «В населенных пунктах Нижнее, Обанино, Закаулово, Толствоверетено, Гагарье и Лебяжье на реке Тобол рост уровня воды. Эвакуируйтесь из зоны возможного затопления!» — говорится в сообщении. Развернуты пункты временного размещения, при необходимости обращайтесь в администрацию округов Ранее URA.RU писало об эвакуации сел в Каргапольском, Макушинском, Белозерском и Кетовском округах. По прогнозу МЧС, в регионе затопление грозит 62 населенных пунктам. Вся информация о ситуации с паводком в онлайн-трансляции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям