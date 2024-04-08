РФ начала тестировать 30-тонного робота-сапера под Авдеевкой. Видео

08 апреля 2024 в 08:19 Размер текста - 17 +

«Сталкер» ВС РФ управляется дистанционно и передает изображение с четырех камер Фото: Лариса Рычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский роботехнический комплекс «Сталкер» проходит испытания на минных полях под Авдеевкой. Вес робота-сапера составляет порядка 30 тонн, а ширина траления — около трех метров. Об этом сообщил представитель Управления начальника инженерных войск с позывным «Брест». «Комплекс тяжелого класса массой около 30 тонн. Характеристики свои подтвердил», — передает телеканал «Звезда» слова «Бреста». Он добавил, что ширина траления составляет порядка трех метров. Управление у робота-сапера является дистанционным и работает на расстоянии до одного километра. Также на командный пост поступает изображение с четырех видеокамер. Сам комплекс позволяет расчищать минные поля от противопехотных и противотанковых мин на глубине до 30 сантиметров. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что системы дистанционного минирования, известные как «Земледелие», препятствуют контрнаступлению украинской армии. ВС РФ используют эти системы, чтобы насытить поле минами в радиусе от пяти до 15 километров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский роботехнический комплекс «Сталкер» проходит испытания на минных полях под Авдеевкой. Вес робота-сапера составляет порядка 30 тонн, а ширина траления — около трех метров. Об этом сообщил представитель Управления начальника инженерных войск с позывным «Брест». «Комплекс тяжелого класса массой около 30 тонн. Характеристики свои подтвердил», — передает телеканал «Звезда» слова «Бреста». Он добавил, что ширина траления составляет порядка трех метров. Управление у робота-сапера является дистанционным и работает на расстоянии до одного километра. Также на командный пост поступает изображение с четырех видеокамер. Сам комплекс позволяет расчищать минные поля от противопехотных и противотанковых мин на глубине до 30 сантиметров. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что системы дистанционного минирования, известные как «Земледелие», препятствуют контрнаступлению украинской армии. ВС РФ используют эти системы, чтобы насытить поле минами в радиусе от пяти до 15 километров.