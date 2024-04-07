В реке Тобол в Кургане снизились темпы роста уровня воды, но высота уже более трех метров

В Кургане в реке Тобол вода за сутки прибыла на 15 сантиметров, превысив отметку в три метра. Об этом сообщает мэрия Кургана. Ранее уровень прибавлял почти по полметра за сутки.
«Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08.00 часов 08 апреля 2024 года составляет 305 см (над „нулем поста“). Изменение за сутки +15 см», — говорится в официальном сообщении администрации.
По уточненному прогнозу МЧС, максимальный уровень воды весеннего половодья в Тоболе прогнозируется до девяти метров. В садоводствах и микрорайонах Кургана уже началась превентивна эвакуация. Вода в реке может начать подъем в любое время, в том числе наиболее опасно в ночной период. В этом связи власти просят заранее покинуть жилища. Для этого в регионе подготовлены места для временного размещения.
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В Кургане в реке Тобол вода за сутки прибыла на 15 сантиметров, превысив отметку в три метра. Об этом сообщает мэрия Кургана. Ранее уровень прибавлял почти по полметра за сутки. «Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08.00 часов 08 апреля 2024 года составляет 305 см (над „нулем поста“). Изменение за сутки +15 см», — говорится в официальном сообщении администрации. По уточненному прогнозу МЧС, максимальный уровень воды весеннего половодья в Тоболе прогнозируется до девяти метров. В садоводствах и микрорайонах Кургана уже началась превентивна эвакуация. Вода в реке может начать подъем в любое время, в том числе наиболее опасно в ночной период. В этом связи власти просят заранее покинуть жилища. Для этого в регионе подготовлены места для временного размещения.