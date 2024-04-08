Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся на 16 см за сутки

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Паводок 2017 Река Тобол в Кургане., паводок, уровень воды, река тобол
Ранее в Оренбурге была прорвана дамба, тысячи домов оказались подтопленными Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

В реке Урал вблизи Оренбурга уровень воды поднялся на 16 сантиметров за сутки. Об этом сообщили в мэрии Оренбурга.

«На восемь утра 8 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки в 872 сантиметра. Утром 7 апреля он составлял 856 сантиметров», — сообщает администрация Оренбурга на своей странице в соцсети «Вконтакте». Там добавили, что опасной считается отметка в 930 сантиметров.

Менее 100 сантиметров остается для критической отметки реке Сакмаре. Сейчас уровень воды в ней составляет 783 сантиметра. Зафиксировано снижение воды в реке Черной — на 219 сантиметров, уточнили в администрации.

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В Оренбургской области затоплено свыше 10 тысяч домов: главное о паводке к утру 8 апреля

Ранее в Оренбургской области произошел прорыв дамбы. Тысячи домов оказались подтопленными. Было возбуждено уголовное дело о халатности, передает RT.

На данный момент в Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС из-за паводка. Эвакуировано 6127 человек, включая 1478 детей. Самая сложная ситуация с паводком в Орске, где ранее прорвало дамбу. Подробнее — в материале URA.RU.

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В реке Урал вблизи Оренбурга уровень воды поднялся на 16 сантиметров за сутки. Об этом сообщили в мэрии Оренбурга. «На восемь утра 8 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки в 872 сантиметра. Утром 7 апреля он составлял 856 сантиметров», — сообщает администрация Оренбурга на своей странице в соцсети «Вконтакте». Там добавили, что опасной считается отметка в 930 сантиметров. Менее 100 сантиметров остается для критической отметки реке Сакмаре. Сейчас уровень воды в ней составляет 783 сантиметра. Зафиксировано снижение воды в реке Черной — на 219 сантиметров, уточнили в администрации. Ранее в Оренбургской области произошел прорыв дамбы. Тысячи домов оказались подтопленными. Было возбуждено уголовное дело о халатности, передает RT. На данный момент в Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС из-за паводка. Эвакуировано 6127 человек, включая 1478 детей. Самая сложная ситуация с паводком в Орске, где ранее прорвало дамбу. Подробнее — в материале URA.RU.
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