07 апреля 2024

Профессор УрФУ, пойманная на выборах с зеленкой, осталась нищей

© Служба новостей «URA.RU»
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Профессор УрФУ Эмилия Носова выходит из спецприемника. Екатеринбург, носова эмилия
Носова откладывала деньги на квартиру для своей дочери Фото:

Профессор УрФУ Эмилия Носова, которая пришла на выборы с зеленкой под давлением мошенников и перевела им 15 миллионов рублей, осталась нищей. Женщина объяснила, что шесть миллионов рублей, которые также ушли неизвестным, были накоплены за несколько лет на квартиру дочери.

«Я осталась нищей вообще просто. Я всю информацию предоставила следователям. Может быть, в ходе общения с адвокатом что-то еще решим. Но все равно долги есть. Выставлен гражданский иск, там сумма уточнена, и, если найдут этих людей, то они должны возместить. Я пока больше никак не могу повлиять на процесс», — пишет E1.ru со ссылкой на Носову.

Средний заработок профессора за год составляет два миллиона рублей. «Я откладывала чуть больше 50% на то, чтобы накопить дочери на квартиру. Вполне объяснимо, откуда за несколько лет можно накопить по вкладам порядка шести миллионов», — пояснила доктор наук, отмечая, что приучена с детства копить и вести скромный образ жизни.

Носову задержали на избирательном участке в 13-й гимназии Екатеринбурга. Мошенники представились сотрудниками ФСБ. Им она успела перевести 15 миллионов рублей. Деньги пообещали вернуть после провокации на голосовании. В конце концов профессора посадили в спецприемник, где она провела 15 дней.

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Профессор УрФУ Эмилия Носова, которая пришла на выборы с зеленкой под давлением мошенников и перевела им 15 миллионов рублей, осталась нищей. Женщина объяснила, что шесть миллионов рублей, которые также ушли неизвестным, были накоплены за несколько лет на квартиру дочери. «Я осталась нищей вообще просто. Я всю информацию предоставила следователям. Может быть, в ходе общения с адвокатом что-то еще решим. Но все равно долги есть. Выставлен гражданский иск, там сумма уточнена, и, если найдут этих людей, то они должны возместить. Я пока больше никак не могу повлиять на процесс», — пишет E1.ru со ссылкой на Носову. Средний заработок профессора за год составляет два миллиона рублей. «Я откладывала чуть больше 50% на то, чтобы накопить дочери на квартиру. Вполне объяснимо, откуда за несколько лет можно накопить по вкладам порядка шести миллионов», — пояснила доктор наук, отмечая, что приучена с детства копить и вести скромный образ жизни. Носову задержали на избирательном участке в 13-й гимназии Екатеринбурга. Мошенники представились сотрудниками ФСБ. Им она успела перевести 15 миллионов рублей. Деньги пообещали вернуть после провокации на голосовании. В конце концов профессора посадили в спецприемник, где она провела 15 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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