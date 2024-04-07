Профессор УрФУ, пойманная на выборах с зеленкой, осталась нищей

Профессор УрФУ Эмилия Носова, которая пришла на выборы с зеленкой под давлением мошенников и перевела им 15 миллионов рублей, осталась нищей. Женщина объяснила, что шесть миллионов рублей, которые также ушли неизвестным, были накоплены за несколько лет на квартиру дочери.
«Я осталась нищей вообще просто. Я всю информацию предоставила следователям. Может быть, в ходе общения с адвокатом что-то еще решим. Но все равно долги есть. Выставлен гражданский иск, там сумма уточнена, и, если найдут этих людей, то они должны возместить. Я пока больше никак не могу повлиять на процесс», — пишет E1.ru со ссылкой на Носову.
Средний заработок профессора за год составляет два миллиона рублей. «Я откладывала чуть больше 50% на то, чтобы накопить дочери на квартиру. Вполне объяснимо, откуда за несколько лет можно накопить по вкладам порядка шести миллионов», — пояснила доктор наук, отмечая, что приучена с детства копить и вести скромный образ жизни.
Носову задержали на избирательном участке в 13-й гимназии Екатеринбурга. Мошенники представились сотрудниками ФСБ. Им она успела перевести 15 миллионов рублей. Деньги пообещали вернуть после провокации на голосовании. В конце концов профессора посадили в спецприемник, где она провела 15 дней.
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