Профессору УрФУ грозит тюрьма за провокацию на выборах

16 марта 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Сотруднице УрФУ грозит до пяти лет по статье 141 Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Доктору наук и сотруднику Уральского федерального университета (УрФУ), которая пыталась испортить зеленкой бюллетени на избирательном участке, грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщил URA.RU начальник пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых. «Женщина доставлена в дежурную часть для разбирательства. Собранные по данному факту материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Санкция статьи 141 УК РФ „Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий“ предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — отметил полковник Горелых. Екатеринбурженка была задержана на участке в гимназии № 13. Избиратели заметили, как она пытается в коридоре развести зеленую краску, и сообщили информацию в полицию. Позже выяснилось, что доктор наук и сотрудник УрФУ пришла на выборы с зеленкой под давлением неизвестных, которым она перед этим перечислила 15 миллионов рублей. Эти деньги должны были вернуть лишь после того, как женщина испортит бюллетени. Свердловская антитеррористическая комиссия напоминает, что за воспрепятствование избирательным правам или работе избирательных комиссий предусмотрена ответственность по статье 141 УК РФ. Президентские выборы проходят по всей России с 15 по 17 марта. Будущий лидер страны избирается на шесть лет. Кандидатов четверо: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Вся информация о том, как Свердловская область выбирает президента — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доктору наук и сотруднику Уральского федерального университета (УрФУ), которая пыталась испортить зеленкой бюллетени на избирательном участке, грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщил URA.RU начальник пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых. «Женщина доставлена в дежурную часть для разбирательства. Собранные по данному факту материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Санкция статьи 141 УК РФ „Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий“ предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — отметил полковник Горелых. Екатеринбурженка была задержана на участке в гимназии № 13. Избиратели заметили, как она пытается в коридоре развести зеленую краску, и сообщили информацию в полицию. Позже выяснилось, что доктор наук и сотрудник УрФУ пришла на выборы с зеленкой под давлением неизвестных, которым она перед этим перечислила 15 миллионов рублей. Эти деньги должны были вернуть лишь после того, как женщина испортит бюллетени. Свердловская антитеррористическая комиссия напоминает, что за воспрепятствование избирательным правам или работе избирательных комиссий предусмотрена ответственность по статье 141 УК РФ. Президентские выборы проходят по всей России с 15 по 17 марта. Будущий лидер страны избирается на шесть лет. Кандидатов четверо: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Вся информация о том, как Свердловская область выбирает президента — в сюжете URA.RU.