Профессор УрФУ Эмилия Носова вышла из спецприемника, где провела 15 дней за попытку испортить бюллетени зеленкой на президентских выборах в Екатеринбурге. Женщину встретили родные, передает журналист URA.RU.
«[В спецприемнике] ко мне хорошо относились. Сейчас будем ждать следствия… Надеюсь вернуть свои финансы. Была длинная история. Следствие разберется», — сказала Носова. Преподавательница была в приподнятом настроении, широко улыбалась. Дочь Елизавета крепко обняла маму. Затем они сели в машину и уехали.
Носову задержали на избирательном участке в 13-й гимназии Екатеринбурга. Позднее выяснилось, что она была под давлением мошенников (их контакты Носова, по ее словам, передала следствию), которые представились ей сотрудниками ФСБ. Им она успела перевести 15 миллионов рублей. Деньги пообещали вернуть после провокации на голосовании. Звучали также версии, что Носова пришла на выборы с зеленкой, чтобы «разоблачить беспредел на избирательном участке».
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