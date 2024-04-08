Оренбург частично обесточили из-за паводка

В Оренбурге 45 СНТ отключены от света из-за паводка
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Из-за прорыва на дамбе уровень воды в реке Урал составляет 872 сантиметра (архивное фото) Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Оренбург частично обесточен из-за паводков. В частности, от электроснабжения было отключено 45 СНТ. Об этом сообщает администрация Оренбурга.

«В Оренбурге из-за высокого подъема паводковых вод 45 СНТ отключены от электроснабжения», — пишет мэрия региона в соцсети «ВКонтакте». Уточнятся, что частично обесточены улицы микрорайона Кузнечный.

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На данный момент уровень воды в реке Урал составляет 872 сантиметра. Также вода продолжает пребывать в реке Сакмаре. Ее уровень достигает 783 сантиметров. Согласно прогнозам специалистов, пик паводка будет достигнут 10 апреля.

Ситуация является критической на большинстве территорий, которые находятся в поймах Сакмары и Урала. Так, подтоплено 2015 приусадебных участков и 1535 домовладений. Эвакуировано 786 человек, в том числе 35 детей. В пунктах временного размещения в школе №11 и в ДК «Орбита» находятся 30 человек, в том числе 11 детей.

Ранее в Оренбургской области произошел прорыв дамбы. В результате в Орске подтопленными оказались тысячи домов. Уровень воды в Урале за сутки поднялся на 16 сантиметров и составил 872 сантиметра. В администрации Оренбурга отметили, что опасной считается отметка в 930 сантиметров.

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Оренбург частично обесточен из-за паводков. В частности, от электроснабжения было отключено 45 СНТ. Об этом сообщает администрация Оренбурга. «В Оренбурге из-за высокого подъема паводковых вод 45 СНТ отключены от электроснабжения», — пишет мэрия региона в соцсети «ВКонтакте». Уточнятся, что частично обесточены улицы микрорайона Кузнечный. На данный момент уровень воды в реке Урал составляет 872 сантиметра. Также вода продолжает пребывать в реке Сакмаре. Ее уровень достигает 783 сантиметров. Согласно прогнозам специалистов, пик паводка будет достигнут 10 апреля. Ситуация является критической на большинстве территорий, которые находятся в поймах Сакмары и Урала. Так, подтоплено 2015 приусадебных участков и 1535 домовладений. Эвакуировано 786 человек, в том числе 35 детей. В пунктах временного размещения в школе №11 и в ДК «Орбита» находятся 30 человек, в том числе 11 детей. Ранее в Оренбургской области произошел прорыв дамбы. В результате в Орске подтопленными оказались тысячи домов. Уровень воды в Урале за сутки поднялся на 16 сантиметров и составил 872 сантиметра. В администрации Оренбурга отметили, что опасной считается отметка в 930 сантиметров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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