В Пермском крае молодежная банда жестоко избила подростка

08 апреля 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Несколько молодых людей напали на сверстника возле подъезда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березниках Пермского края банда молодых людей избила молодого человека. Один из нападавших угрожал убить оппонента. Все происходящее было снято на видео и опубликовано в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU не публикует видео из этических соображений. На кадрах видно, как несколько молодых людей встретились со сверстником возле подъезда. Сначала пострадавшего подростка били кулаками по голове. Впоследствии, когда он упал, продолжили бить и руками, и ногами. В какой-то момент один из нападавших закричал, что пора останавливаться. «Азик, Азиз, пошли, хватит», — уговаривали товарищи остановиться молодого человека. Молодые люди разошлись после того, как один из парней в белой футболке наступил со всей силы лежащему на земле парню на живот, а потом пнул ногой в голову, от чего пострадавший потерял сознание. В комментариях к посту взволнованные жители отметили министерство территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве сообщили, что по данному факту проводится проверка. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее в Березниках компания молодых людей напала на мужчину в общежитии, избиение также было снято на видео и опубликовано в соцсетях. Обновлено: В ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что по данному факту сообщений в полицию не поступало. Сотрудниками полиции инициирована проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению противоправного деяния. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Березниках Пермского края банда молодых людей избила молодого человека. Один из нападавших угрожал убить оппонента. Все происходящее было снято на видео и опубликовано в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU не публикует видео из этических соображений. На кадрах видно, как несколько молодых людей встретились со сверстником возле подъезда. Сначала пострадавшего подростка били кулаками по голове. Впоследствии, когда он упал, продолжили бить и руками, и ногами. В какой-то момент один из нападавших закричал, что пора останавливаться. «Азик, Азиз, пошли, хватит», — уговаривали товарищи остановиться молодого человека. Молодые люди разошлись после того, как один из парней в белой футболке наступил со всей силы лежащему на земле парню на живот, а потом пнул ногой в голову, от чего пострадавший потерял сознание. В комментариях к посту взволнованные жители отметили министерство территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве сообщили, что по данному факту проводится проверка. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее в Березниках компания молодых людей напала на мужчину в общежитии, избиение также было снято на видео и опубликовано в соцсетях. Обновлено: В ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что по данному факту сообщений в полицию не поступало. Сотрудниками полиции инициирована проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению противоправного деяния.