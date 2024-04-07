Мальчик с ДЦП из Нижнего Тагила рискует остаться запертым в квартире

08 апреля 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

С помощью отсоса Кирилл сможет посещать врачей и гулять на улице Фото: архив Людмилы Батуевой Десятилетнему Кириллу Батуеву с ДЦП из Нижнего Тагила (Свердловская область) необходим портативный отсос для трахеостомы стоимостью 149 000 рублей. Без этого устройства ребенок не может покидать свой дом. Мама мальчика Людмила, воспитывающая двоих детей в одиночку, не имеет возможности купить отсос за свой счет. После публикации истории Кирилла на URA.RU отзывчивые читатели собрали 75 000 рублей. Чтобы помочь ребенку обрести свободу передвижения, остается собрать столько же. Кирилл родился в ноябре 2013-го — совершенно здоровым ребенком. Но уже в июне 2014 года его жизнь кардинально изменилась из-за стеноза гортани (частичное или полное перекрытие просвета гортани), который потребовал госпитализации. Во время операции по установке трахеостомы у Кирилла остановилось сердце. Врачи смогли вернуть ребенка к жизни. После выписки семья получила отсос за счет бюджета. Однако устройство работает исключительно от розетки. В связи с этим ребенок находится постоянно в квартире без возможности посещать врачей и реабилитологов. Мама мальчика Людмила просит помочь с приобретением портативного медицинского отсоса. «Я обращаюсь ко всем неравнодушным жителям нашей большой страны. Жизнь моего ребенка имеет цену — 149 000 рублей. Таких денег у меня нет. Благодаря вам, наши волшебники, мы уже смогли собрать 75 000 рублей. Это ровно половина суммы. Я прошу вас не оставлять нас на полпути. В противном случае мой сын рискует быть запертым в четырех стенах», — обратилась свердловчанка. Помочь Кириллу Батуеву можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

можно привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;

можно поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, то перечислите любую посильную сумму по номеру телефона на карту «Сбербанка» (карта оформлена на маму). Мобильный банк по номеру телефона: +7 900 204-60-12. URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Кирилле. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десятилетнему Кириллу Батуеву с ДЦП из Нижнего Тагила (Свердловская область) необходим портативный отсос для трахеостомы стоимостью 149 000 рублей. Без этого устройства ребенок не может покидать свой дом. Мама мальчика Людмила, воспитывающая двоих детей в одиночку, не имеет возможности купить отсос за свой счет. После публикации истории Кирилла на URA.RU отзывчивые читатели собрали 75 000 рублей. Чтобы помочь ребенку обрести свободу передвижения, остается собрать столько же. Кирилл родился в ноябре 2013-го — совершенно здоровым ребенком. Но уже в июне 2014 года его жизнь кардинально изменилась из-за стеноза гортани (частичное или полное перекрытие просвета гортани), который потребовал госпитализации. Во время операции по установке трахеостомы у Кирилла остановилось сердце. Врачи смогли вернуть ребенка к жизни. После выписки семья получила отсос за счет бюджета. Однако устройство работает исключительно от розетки. В связи с этим ребенок находится постоянно в квартире без возможности посещать врачей и реабилитологов. Мама мальчика Людмила просит помочь с приобретением портативного медицинского отсоса. «Я обращаюсь ко всем неравнодушным жителям нашей большой страны. Жизнь моего ребенка имеет цену — 149 000 рублей. Таких денег у меня нет. Благодаря вам, наши волшебники, мы уже смогли собрать 75 000 рублей. Это ровно половина суммы. Я прошу вас не оставлять нас на полпути. В противном случае мой сын рискует быть запертым в четырех стенах», — обратилась свердловчанка. Помочь Кириллу Батуеву можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, то перечислите любую посильную сумму по номеру телефона на карту «Сбербанка» (карта оформлена на маму). Мобильный банк по номеру телефона: +7 900 204-60-12. URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Кирилле. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.